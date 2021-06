Covid-19: Variante delta obriga Austrália a avançar com novos confinamentos

As autoridades australianas anunciaram hoje o confinamento por três dias de quatro áreas do estado de Queensland para travar o ressurgimento da covid-19 ligada à variante delta.

A chefe do governo de Queensland (nordeste), Annastacia Palaszczuk, anunciou que o confinamento até sexta-feira vai aplicar-se na área de South East Queensland, que inclui a cidade de Brisbane, bem como as estâncias turísticas de Gold Coast e Sunshine Coast.

A medida, que afecta cerca de 3,9 milhões de pessoas, abrange também a cidade de Townsville, bem como Palm Island e Magnetic Island, de acordo com Palaszczuk.

As autoridades permanecem em alerta desde que um surto foi detectado em meados do mês em Sydney, a cidade mais populosa do país e que está confinada até 09 de Julho.

O ressurgimento do covid-19 obrigou as autoridades a ordenarem na segunda-feira à noite o confinamento de cerca de 2,1 milhões de pessoas na cidade de Perth e na comunidade circundante de Peel.

A Norte também se também prolongou até sexta-feira o confinamento da cidade de Darwin e de duas comunidades circundantes, devido a um aumento de casos de covid-19 ligados a uma mina de ouro no centro do país.

Em conjunto, estes confinamentos localizados afectam cerca de 12,7 milhões das mais de 25 milhões de australianos.

Desde o início da pandemia, a Austrália registou mais de 30.500 infetados, 910 mortos, vacinou mais de 7,3 milhões de pessoas com uma dose e 1,2 milhões com duas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infecção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).