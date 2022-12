China e Rússia concluem exercícios militares navais conjuntos

A China e a Rússia terminaram os exercícios militares navais, iniciados há uma semana, nas águas a leste da China, noticiou hoje a agência oficial chinesa Xinhua.

Os exercícios, apelidados de "Interacção Naval", têm sido realizados anualmente desde 2012.

As manobras foram realizadas em "más condições do mar", disse a Xinhua, acrescentando que as duas marinhas completaram várias operações, incluindo "bloqueio e controlo", "salvamento", "defesa aérea" e "antissubmarino".

Do lado chinês participaram o contratorpedeiro 'Baotou', as fragatas de mísseis 'Binzhou' e 'Yancheng', submarinos e sistemas de radar aéreos, e do lado russo, o contratorpedeiro 'Almirante Shaposhnikov', bem como outros navios e embarcações de abastecimento.

Os exercícios navais decorreram ao largo das cidades costeiras de Zhoushan e Taizhou, na província oriental de Zhejiang, a cerca de 500 quilómetros da costa norte da ilha de Taiwan.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em Fevereiro, a China tem pedido respeito pela "integridade territorial de todos os países", incluindo a Ucrânia, e atenção às "preocupações legítimas de todos os países", numa referência à Rússia.