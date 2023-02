Doze meses de uma guerra que mudou o mundo

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de Fevereiro de 2022, para "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho.

Segue-se uma cronologia da guerra com base no noticiário das agências AFP, AP, EFE, Europa Press, ANSA e Lusa.

2022

FEVEREIRO - Putin manda invadir o país vizinho

21

- Putin reconhece repúblicas de Donetsk e Lugansk (leste).

23

- Secretário-geral da ONU, António Guterres, alerta para "momento de perigo".

24

- Putin anuncia "operação militar especial" para "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia.

- De madrugada, ouvem-se as primeiras explosões em Kiev e noutras cidades.

- Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decreta lei marcial e corta relações diplomáticas com Moscovo.

25

- Forças russas avançam em direcção a Kiev, Kharkiv e Kherson.

- Zelensky rejeita oferta dos EUA para sair do país.

- Rússia veta resolução do Conselho de Segurança da ONU a exigir retirada das suas tropas.

- NATO activa força de reacção rápida para "evitar transgressões em território" aliado.

26

- Putin lembra ao Ocidente que Rússia possui armas nucleares.

28

- Ucrânia e Rússia iniciam negociações na Bielorrússia, que são suspensas após algumas reuniões.

- Ucrânia pede adesão à União Europeia (UE).

- UE aprova apoio de 1.500 milhões de euros em armamento para a Ucrânia.

MARÇO - Falha diálogo entre Kiev e Moscovo

02

- Rússia admite pela primeira vez baixas na Ucrânia: 498 soldados mortos e 1.597 feridos.

- China opõe-se a sanções contra a Rússia e mantém laços económicos e comerciais com Moscovo.

04

- Rússia ataca e ocupa central nuclear de Zaporijia (sudeste), a maior da Europa.

05

- Zelensky critica NATO por não impor zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia.

09

- Ataque russo à maternidade de Mariupol (leste) causa indignação internacional.

10

- Reunião na Turquia entre chefes da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, sem sucesso.

13

- Kherson (sudeste) torna-se a primeira grande cidade a cair nas mãos dos russos.

16

- Conselho da Europa expulsa Rússia.

- Zelensky fala no Congresso dos EUA por vídeo.

29

- Rússia anuncia redução de ataques na região de Kiev.

31

- NATO diz que tropas russas se estão a reagrupar no leste.

ABRIL - Horror em Bucha

02

- Descoberta de cadáveres em Bucha, perto de Kiev, provoca indignação internacional contra Moscovo, que nega acusações de crimes de guerra.

07

- ONU suspende Rússia do Conselho dos Direitos Humanos.

08

- Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reúne-se com Zelensky em Kiev.

- UE aprova embargo à importação de carvão russo.

14

- Ucrânia anuncia que afundou navio-almirante da Frota do Mar Negro "Moskva".

19

- Rússia anuncia segunda fase da guerra de libertação do Donbass.

21

- Zelensky discursa por vídeo perante o parlamento português e pede apoio militar e diplomático.

26

- Guterres reúne-se com Putin em Moscovo.

28

- Guterres reúne-se com Zelensky em Kiev.

- Rússia ataca Kiev durante visita do chefe da ONU.

MAIO - Suécia e Finlândia pedem adesão à NATO

12

- ONU aprova investigação a alegadas violações dos direitos humanos por tropas russas.

14

- ONU contabiliza mais de 14 milhões de desalojados pela guerra.

16

- Rendição dos combatentes ucranianos entrincheirados na fábrica Azovstal, em Mariupol.

18

- Suécia e Finlândia formalizam candidatura à NATO.

- Comissão Europeia anuncia pacote energético de 210 mil milhões de euros até 2027, para UE deixar de depender da Rússia.

21

- Primeiro-ministro português, António Costa, reúne-se com Zelensky em Kiev e anuncia apoio financeiro de 250 milhões de euros.

- Presidente dos EUA, Joe Biden, atribui apoio à Ucrânia de 40.000 milhões de dólares.

24

- Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, acusa Moscovo de usar escassez alimentar para chantagear Ocidente.

25

- Rússia exige levantamento de sanções para evitar crise alimentar mundial.

27

- Igreja Ortodoxa Ucraniana rompe com Patriarcado de Moscovo.

28

- Zelensky pede que Rússia seja considerada um Estado patrocinador do terrorismo.

29

- Zelensky visita Kharkiv (nordeste).

30

- Forças russas intensificam ataques no Donbass (leste).

JUNHO - China e Coreia do Norte com Putin

02

- Zelensky admite que Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano.

03

- Alemanha aprova orçamento extraordinário de 100.000 milhões de euros para modernizar forças armadas.

07

- Banco Mundial aprova financiamento de 1.400 milhões de euros para pagar salários dos funcionários públicos ucranianos.

09

- Putin compara-se ao czar Pedro I, o Grande (1672-1725), que invadiu parte da Suécia, Finlândia, Estónia e Letónia.

12

- Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, expressa apoio a Putin.

15

- Presidente da China, Xi Jiping, assegura a Putin apoio em questões de soberania e segurança.

- Reino Unido entrega sistemas de lançamento de foguetes GMLRS à Ucrânia.

18

- Zelensky visita Mykolaiv (sul), um dia depois de a cidade ter sido bombardeada.

23

- UE atribui à Ucrânia e à Moldova estatuto de candidatos à adesão.

- Ucrânia anuncia chegada de sistema de mísseis norte-americano HIMARS.

24

- Kiev retira forças de Severodonetsk (leste), face ao avanço russo.

28

- Turquia levanta veto à adesão de Suécia e Finlândia à NATO.

- Rússia diz que guerra só terminará quando as forças ucranianas se renderem e aceitarem todas as condições russas.

29

- No seu novo conceito estratégico, NATO declara a Rússia como "a maior e mais direta ameaça".

- NATO inicia processo de adesão de Suécia e Finlândia.

- Síria reconhece Donetsk e Lugansk.

30

- ONU diz que 16 milhões de ucranianos precisam de água, alimentos e cuidados de saúde.

JULHO - Acordo dos cereais

01

- Putin culpa Ocidente pela guerra e pela crise alimentar.

03

- Rússia anuncia controlo total de Lugansk.

07

- Putin desafia Ocidente a derrotar Rússia no campo de batalha ucraniano.

08

- Rússia anuncia pausa operacional para restaurar capacidade de combate.

10

- Soldados ucranianos iniciam treino no Reino Unido.

13

- ONU diz que mais de 16.000 pessoas foram detidas na Rússia em protestos contra a guerra.

- Coreia do Norte reconhece Donetsk e Lugansk.

14

- Kiev denuncia ataque em Vinnytsia (centro), que provoca dezenas de mortos, Moscovo diz que visou reunião com fornecedores de armas ocidentais.

22

- Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU assinam acordos de Istambul para retomar exportação de cereais bloqueados nos portos ucranianos.

26

- UE aprova plano de redução de 15% do consumo de gás até à primavera de 2023.

29

- Dezenas de soldados ucranianos que se tinham rendido em Mariupol morrem em ataque contra prisão de Olenivka, em Donetsk.

AGOSTO - Contraofensiva ucraniana

01

- Primeiro carregamento de cereais deixa porto de Odessa.

11

- Chanceler alemão, Olaf Scholz, defende gasoduto europeu a partir de Portugal.

- Letónia declara Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo.

18

- Zelensky exclui negociações de paz com Moscovo sem retirada prévia de tropas russas.

19

- Em Odessa, Guterres apela para abertura dos mercados a alimentos russos e avisa que electricidade produzida na central de Zaporijia pertence à Ucrânia.

20

- Atentado em Moscovo mata filha do filósofo ultranacionalista russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo de Putin.

23

- Ucrânia retoma jogos do campeonato de futebol.

- Alemanha promete 500 milhões de euros em novas armas para Kiev.

24

- Chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, reúne-se com Zelensky e Kuleba, em Kiev. Em Jitomir, anuncia que Portugal vai apoiar a reconstrução de escolas na região.

- Zelensky denuncia ataque contra civis numa estação ferroviária em Dnipropetrovsk (sudeste) que provoca 25 mortos.

28

- Chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, promete mais ajuda militar a Kiev e antevê que guerra "durará anos".

29

- Ucrânia inicia contraofensiva no sul.

SETEMBRO - Rússia anexa quatro regiões ucranianas

01

- Missão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) chega a Zaporijia para inspeccionar central nuclear sob ocupação russa.

- Início do ano escolar para quatro milhões de crianças na Ucrânia, com menos de 60% das escolas consideradas seguras.

03

- Biden pede ao Congresso 11.700 milhões de dólares para ajuda adicional a Kiev.

05

- AIEA inicia missão permanente na central nuclear de Zaporijia e exige criação de zona de segurança.

06

- Jornal The New York Times revela que Rússia está a comprar material de guerra à Coreia do Norte.

- EUA recusam classificar Rússia como Estado patrocinador do terrorismo.

07

- Kiev reconhece ter atingido bases russas na Crimeia.

08

- EUA aplicam sanções ao Irão por entrega de 'drones' à Rússia.

09

- UE suspende acordo de vistos com Rússia.

- ONU denuncia tortura a prisioneiros de guerra ucranianos e russos.

- EUA aprovam limite de preço do petróleo russo a partir de 05 de Dezembro.

10

- Rússia anuncia retirada da região de Kharkiv, face à contraofensiva ucraniana.

11

- Ucrânia diz que forças russas se estão a retirar da região de Kherson.

12

- Kiev anuncia descoberta de cadáveres de civis com sinais de torturas na região de Kharkiv.

- Diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, fala com Zelensky em Kiev sobre reforço das operações humanitárias.

13

- Moscovo acusa tropas ucranianas de tortura de civis nas zonas reconquistadas.

14

- Após falar com Putin por telefone, Guterres diz que se está longe de um acordo de paz.

15

- Papa Francisco considera "moralmente aceitável" dar armas a Kiev sob certas condições.

16

- Putin diz que quer acabar com a guerra o mais depressa possível.

17

- UE pede criação de tribunal para crimes de guerra após descoberta de corpos em Izium.

18

- Guterres admite estar pessimista sobre fim da guerra.

- Biden diz ter avisado Xi Jinping sobre violação das sanções à Rússia.

19

- Administração pró-russa acusa Kiev da morte de 13 civis em Donetsk.

20

- Anunciados referendos em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia sobre integração na Rússia de 23 a 27 de Setembro.

- Eslovénia envia 28 tanques para a Ucrânia.

21

- Putin ordena mobilização de 300 mil reservistas.

- Rússia admite morte de 5.937 soldados.

- Papa Francisco denuncia selvajaria na Ucrânia.

- China apela para cessar-fogo.

- Num discurso na ONU, Biden condena ameaça nuclear de Putin.

22

- UE pede à China que use a sua influência para acabar com guerra.

- Costa critica na ONU ameaça nuclear russa.

23

- Início de referendos em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

- Investigação da ONU conclui que Rússia cometeu crimes de guerra.

- Portugal pede à China que use influência para demover Putin de retórica nuclear.

24

- Milhares de russos vão para a Finlândia e outros países vizinhos para fugir à mobilização militar.

26

- Patriarca Cirilo da Igreja Ortodoxa Russa diz que sacrifício da vida na guerra contra a Ucrânia lava todos os pecados.

27

- Dinamarca e Suécia detectam pontos de fuga nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, Estocolmo diz ter registado duas explosões submarinas, fornecimentos param.

- Autoridades russas anunciam vitória ampla do "sim" em todos os referendos.

- Zelensky diz não haver nada a negociar com Rússia em caso de anexação.

- China pede respeito pela "integridade territorial de todos os países".

29

- Kiev anuncia contraofensiva no sul, Moscovo diz que repeliu ataques em Kherson e Mykolaiv.

- Putin diz que invasão da Ucrânia é resultado do colapso da União Soviética.

30

- Putin assina tratados de anexação.

- Ucrânia formaliza pedido de adesão à NATO.

- NATO promete apoio a Kiev após anexação ilegal "do tamanho de Portugal".

- Rússia veta resolução do Conselho de Segurança da ONU a condenar referendos.

OUTUBRO - Rússia destrói sistemas de energia

03

- Primeiros reservistas russos chegam a Lugansk.

05

- Putin promulga tratados de anexação.

- Ucrânia junta-se a Portugal e Espanha na candidatura ao Mundial2030.

07

- Patriarca Cirilo atribui poder de Putin a vontade divina.

08

- Explosão na ponte entre Rússia e Crimeia provoca quatro mortos e obriga ao encerramento temporário da infraestrutura.

- Putin nomeia general Sergei Surovikin novo comandante do exército.

09

- Putin acusa serviços secretos ucranianos da explosão na ponte da Crimeia.

10

- Rússia inicia campanha de bombardeamento sistemático de infraestruturas de energia na Ucrânia.

11

- China diz estar preocupada com ataques russos.

- Ucrânia recebe primeiro sistema de defesa aérea.

12

- NATO pede envio de "vários tipos de defesa aérea" às forças ucranianas.

13

- Rússia adverte que adesão ucraniana à NATO levará à terceira guerra mundial.

- Portugal anuncia envio para Kiev de seis helicópteros Kamov de combate a incêndios.

14

- ONU acusa Rússia de usar violações e agressões sexuais como estratégia deliberada.

17

- UE aprova missão de treino de até 15 mil soldados ucranianos na Polónia e na Alemanha, em que participarão militares portugueses.

18

- Moscovo acusa Ucrânia de bombardear cidades russas fronteiriças.

- Zelensky acusa Rússia de destruir quase um terço das centrais eléctricas em cerca de uma semana de ataques.

19

- Autoridades russas de Kherson iniciam retirada de mais 50 mil civis, face ao avanço das tropas ucranianas.

- Militares ucranianos dizem ter destruído 223 'drones' iranianos desde Setembro.

- Parlamento Europeu atribui Prémio Sakharov 2022 ao povo ucraniano.

20

- UE sanciona indivíduos e uma entidade do Irão por venda de 'drones' à Rússia, Teerão protesta.

22

- Forças russas ordenam evacuação de Kherson.

24

- Chefe militar da Rússia avisa homólogos dos EUA e do Reino Unido sobre alegada "bomba suja" ucraniana.

- Zelensky diz que Rússia encomendou cerca de 2.000 'drones' iranianos.

25

- Conselho de Segurança da ONU debate alegações russas sobre "bomba suja" ucraniana, aliados de Kiev denunciam acusações falsas.

26

- Ucrânia anuncia exumação de mais de mil corpos em territórios reconquistados.

- Polónia declara Rússia como "regime terrorista".

- Parlamento russo autoriza mobilização de ex-presos condenados por crimes graves para guerra contra a Ucrânia.

29

- Rússia acusa Londres de envolvimento nas explosões nos dois gasodutos Nord Stream.

NOVEMBRO - Reconquista de Kherson

02

- Operadora anuncia ter encontrado duas crateras de origem não natural dos gasodutos Nord Stream.

- Costa recebe a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, a quem reitera o apoio de Portugal à Ucrânia.

03

- AIEA anuncia não ter encontrado sinais de que a Ucrânia esteja a preparar uma "bomba suja".

- Pró-russos admitem retirada das tropas russas de Kherson e apelam para saída urgente dos civis.

- Após mais um dia de bombardeamentos, Zelensky denuncia campanha russa de "terror energético".

04

- Zelensky diz que Ucrânia está preparada para "uma paz justa e equitativa".

05

- Irão reconhece que forneceu 'drones' à Rússia.

06

- Kiev pede aos ucranianos para se prepararem para o pior inverno se Moscovo continuar a atacar as infraestruturas de energia.

- Biden e Scholz falam ao telefone e acusam Moscovo de fazer ameaças irresponsáveis com armas nucleares.

07

- Ucrânia anuncia ter recebido sistemas de defesa antiaérea de EUA, Noruega e Espanha.

08

- Em dia de eleições intercalares nos EUA, Zelensky pede continuidade do apoio à Ucrânia.

- Coreia do Norte nega fornecimento de munições à Rússia.

09

- Rússia anuncia retirada das suas tropas de Kherson.

10

- Moscovo confirma ausência de Putin da cimeira do G20 na Indonésia.

- EUA dizem que mais de 100 mil soldados russos e até 40 mil civis ucranianos foram mortos ou feridos na guerra.

11

- Forças ucranianas entram em Kherson após retirada russa.

14

- Zelensky visita Kherson e saúda reconquista como o "início do fim da guerra".

- Xi reitera a Biden preocupação com guerra contra a Ucrânia, durante encontro na Indonésia.

15

- Zelensky apresenta ao G20 um plano de paz de 10 pontos, que inclui, entre outras condições, libertação de prisioneiros, recuperação da integridade territorial da Ucrânia, retirada das tropas russas e cessação das hostilidades.

- ONU denuncia tortura de prisioneiros de guerra russos e ucranianos.

- NATO adverte para "erro de subestimar a Rússia".

- Míssil cai na Polónia, um país da NATO, e mata duas pessoas. Kiev diz tratar-se de míssil russo, Moscovo desmente e fala em provocação.

16

- NATO confirma origem ucraniana do míssil que caiu na Polónia, mas atribui a "responsabilidade última à Rússia" por continuar com a guerra.

17

- Ucrânia anuncia prorrogação de acordo sobre cereais por 120 dias.

18

- Ucrânia retoma ligação ferroviária entre Kiev e Kherson.

19

- Rússia diz que 10 soldados russos foram executados na Ucrânia e pede uma investigação da ONU.

21

- Ucrânia anuncia descoberta de quatro locais de tortura russos em Kherson.

22

- Empresa estatal ucraniana de eletricidade diz que nível de destruição da rede energética é colossal.

23

- Parlamento Europeu declara Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo.

24

- Presidente bielorrusso avisa Ucrânia que será destruída se não negociar.

28

- Chefes da diplomacia de Letónia, Estónia, Lituânia, Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia deslocam-se a Kiev para discutir futuro apoio à Ucrânia.

- NATO acusa Putin de querer usar inverno como arma de guerra.

- Ucrânia diz que Rússia disparou 16 mil mísseis em nove meses de guerra, a maioria contra alvos civis.

30

- UE propõe tribunal especial para julgar alegados crimes da Rússia.

- Rússia reivindica conquista de três localidades perto de Bakhmut (leste).

DEZEMBRO - Natal também é uma arma

02

- Rússia libertou mais de 1.300 prisioneiros de guerra, segundo Zelensky.

- Kiev admite morte de 10.000 a 13.000 soldados da Ucrânia.

05

- Moscovo acusa Ucrânia de ter atacado duas bases aéreas militares no centro da Rússia.

06

- 'Drone' ucraniano atinge aeroporto de Kursk, região russa que faz fronteira com a Ucrânia.

07

- Revista norte-americana Time elege Zelensky personalidade do ano 2022.

- Putin reconhece que guerra é longa e anuncia envio de 150 mil reservistas para a Ucrânia.

10

- UE desbloqueia 18 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia.

12

- Kiev ameaça Moscovo com mais ataques em território russo.

13

- EUA anunciam disponibilidade para fornecer mísseis Patriot a Kiev.

14

- Rússia rejeita tréguas no Natal ou no Ano Novo.

15

- ONU documenta 441 crimes de guerra russos.

- Acordo do Mar Negro permitiu exportar mais de 14 milhões de toneladas de cereais da Ucrânia, segundo a ONU.

16

- NATO acredita que Rússia se prepara para uma guerra longa.

20

- Putin admite situação "extremamente difícil" em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

- Zelensky visita frente dos combates em Bakhmut.

21

- Biden recebe Zelensky na Casa Branca, na primeira deslocação do Presidente ucraniano ao estrangeiro desde o início de guerra. O programa inclui um discurso no congresso.

- Biden diz a Zelensky que EUA defendem paz justa para os ucranianos, Zelensky responde que paz justa não envolve cedências na integridade territorial.

25

- Ucrânia diz que ataques russos na véspera de Natal mataram 16 civis e feriram 72.

- Ortodoxos ucranianos dizem que resistir à Rússia significa também celebrar o Natal em 25 de Dezembro, em vez de 07 de Janeiro, como os russos.

26

- Moscovo denuncia ataque ucraniano contra base no sul da Rússia com três mortos.

27

- Zelensky alerta para situação difícil no Donbass.

- Polícia ucraniana abre mais de 52.000 processos sobre alegados crimes russos.

- Rússia anuncia proibição de venda de petróleo russo a países que apliquem tecto de preço.

2023

JANEIRO - Alemanha autoriza tanques Leopard

02

- Rússia anuncia morte de 63 soldados num ataque ucraniano contra Makiivka, na região de Donetsk. Kiev confirma, mas diz que provocou 400 mortos e 300 feridos.

03

- Moscovo aumenta balanço do ataque em Makiivka para 89 mortos e admite que os soldados ligaram telemóveis, o que permitiu serem detectados.

05

- Patriarca Cirilo pede cessar-fogo na Ucrânia para o Natal ortodoxo, Putin manda que seja observado durante 36 horas entre 06 e 07 de Janeiro.

- Alemanha anuncia envio de veículos blindados e baterias de mísseis Patriot.

06

- Combates prosseguem no leste, apesar de cessar-fogo russo.

07

- Ucrânia diz que recebeu mais de 30 mil milhões de euros em 2022.

10

- Chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojin, confirma duros combates em Soledar, perto de Bakhmut (Donetsk). Zelensky diz que "quase já não há vida" na cidade.

- Baerbock visita Kharkiv, onde Kuleba lhe diz que morte de civis vai continuar enquanto Alemanha não enviar tanques.

- Rússia bombardeia Kharkiv poucas horas depois da visita de ministra alemã.

11

- Grupo Wagner afirma ter conquistado Soledar, que a Rússia tenta tomar desde o verão, mas exército ucraniano nega.

- Rússia substitui comandante das forças na Ucrânia, general Serguei Surovikin, pelo chefe do Estado Maior do Exército, general Valeri Guerasimov.

12

- Ucrânia admite situação difícil na defesa de Soledar.

13

- Rússia anuncia conquista de Soledar.

14

- Reino Unido anuncia envio de tanques Challenger 2.

- Ataque aéreo russo atinge edifício de apartamentos em Dnipro (leste) e provoca 45 mortos e 20 desaparecidos.

18

- Ministro do Interior ucraniano, Denis Monastyrsky, e mais 13 pessoas morrem na queda de um helicóptero em Kiev.

- Putin diz que vitória é certa e insiste que objetivo é libertar o Donbass.

- Polónia anuncia coligação internacional para envio de tanques para Kiev.

- Acordo do Mar Negro permitiu exportar 17,8 milhões de toneladas de cereais para 43 países, segundo ONU.

19

- Zelensky reafirma intenção de recuperar a Crimeia.

- Rússia reitera ameaças sobre guerra nuclear.

- Dinamarca e Suécia anunciam entrega de sistemas de artilharia a Kiev.

- Zelensky pede à Alemanha que autorize envio de tanques Leopard 2 e cita Portugal como um dos países disponíveis para os fornecer.

20

- Aliados da Ucrânia reúnem-se na base de Ramstein, na Alemanha, sucedendo-se apelos para fornecimento de tanques de combate.

- Alemanha adia decisão sobre envio de tanques Leopard.

- Portugal anuncia envio de 14 viaturas blindadas e geradores.

- EUA admitem que será muito difícil expulsar exército russo da Ucrânia até ao final do ano.

21

- Moscovo anuncia avanços das suas tropas no Donbass e em Zaporijia.

22

- Polónia considera inaceitável recusa da Alemanha em fornecer tanques.

- Baerbock diz que Berlim autorizará a Polónia a fornecer tanques Leopard 2 se Varsóvia o solicitar.

- Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe Scholz em Paris e admite fornecer blindados franceses Leclerc.

23

- Ucrânia proíbe os seus funcionários de viajarem de férias.

24

- Zelensky demite vice-ministro da Defesa e mais 12 altos funcionários por suspeitas de corrupção.

- Polónia formaliza pedido à Alemanha para enviar tanques Leopard 2 para a Ucrânia.

- Rússia avisa que envio de tanques vai afectar relações com Alemanha.

- Putin admite escassez de medicamentos e aumento de preços devido a sanções ocidentais.

- Finlândia oferece o seu território para treinar ucranianos no uso de tanques Leopard 2.

25

- Scholz anuncia fornecimento de tanques Leopard 2 à Ucrânia e autoriza outros países a fazer o mesmo.

- Biden anuncia envio de 31 tanques Abrams para a Ucrânia.

- Kiev admite retirada das suas tropas de Soledar.

- Ucrânia anuncia mais seis demissões por suspeitas de corrupção.

- Zelensky pede mísseis de longo alcance e aviões de combate.

26

- Rússia lança ataques que provocam 11 mortos, após anúncio de envio de tanques.

- Londres diz que deverá enviar tanques Challenger 2 no final de março, após treinar militares ucranianos.

27

- Rússia nega escassez na produção de munições e mísseis.

- Chefe do ACNUR (ONU), Filippo Grandi, admite ter ficado chocado com a destruição causada pela guerra.

29

- Scholz quer manter aberta linha de comunicação com Putin e recusa envio de caças para a Ucrânia.

30

- Militares ucranianos chegam ao Reino Unido para treino em tanques Challenger 2.

- Presidente brasileiro, Lula da Silva, recebe Scholz e comunica que não tem interesse em ceder munições à Ucrânia.

31

- Biden recusa envio de caças F-16 para a Ucrânia.

FEVEREIRO - Um ano de guerra

01

- Batalha pelo controlo da cidade de Bakhmut intensifica-se.

02

- Polónia disponível para enviar caças F-16 através da NATO.

- Von der Leyen e 15 comissários chegam a Kiev para reuniões com governo.

- Ao assinalar os 80 anos da vitória soviética contra Alemanha nazi, Putin diz que Rússia enfrenta de novo tanques alemães.

- Guerra causou à Ucrânia prejuízos entre 550 mil milhões e 690 mil milhões de euros, segundo cálculos do Governo ucraniano.

03

- Sirenes soam em Kiev antes do início da cimeira UE-Ucrânia.

- Alemanha autoriza fabricantes alemães a fornecer à Ucrânia tanques Leopard 1 que tenham em reserva.

- Na cimeira em Kiev, UE aprova novas ajudas à Ucrânia e reforça medidas para a integração do país, mas não antecipa o processo de adesão para 2026, como pretendia Zelensky.

- Governos da UE chegam a acordo para fixar limite ao preço do petróleo russo.

04

- Costa anuncia fornecimento de tanques Leopard 2 a Kiev, após recuperação feita com apoio da Alemanha.

- Zelensky admite que situação militar está a complicar-se em várias frentes.

05

- Canadá anuncia envio de primeiro tanque Leopard 2.

- Zelensky pede unidade perante avanço russo no leste do país.

07

- Rússia reivindica sucesso em ofensiva em Bakhmut e outras regiões do leste.

- Ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anuncia em Kiev envio de mais de 100 tanques Leopard 1 por coligação de países europeus.

- No discurso do Estado da União, Biden assegura apoio à Ucrânia pelo "tempo que for preciso".

08

- Zelensky chega a Londres para encontros com o primeiro-ministro Rishi Sunak e o rei Carlos III, e um discurso no Parlamento, onde reforça pedido de caças.

- Zelensky viaja para Paris para jantar com Macron e Scholz no Palácio do Eliseu.

- Costa anuncia no parlamento que Portugal vai enviar três tanques Leopard 2 em março.

09

- Zelensky discursa no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

- No Conselho Europeu, Zelensky pede rapidez na cooperação europeia com Kiev e reitera pedidos de armamento.

- Putin anuncia programa para desenvolver tecnologia de 'drones'.

- António Costa disponibiliza a Zelensky rede diplomática em África e América Latina.

10

- Kiev diz que mísseis russos atravessaram espaço aéreo da Moldava e Roménia.

11

- Chefe do Grupo Wagner diz que a guerra pode durar anos.

- Rússia diz ter bloqueado transporte ferroviário de armas para Kiev.

13

- Presidente moldava acusa Rússia de planear golpe de Estado, Moscovo nega.

- NATO reconhece urgência no apoio militar a Kiev.

14

- Zelensky descreve situação extremamente difícil no leste.

15

- Rússia anuncia rutura de linhas defensivas ucranianas em Lugansk.

- ONU pede 5,2 mil milhões de euros para ajudar 15,3 milhões de ucranianos em 2023.

- Stoltenberg fala em "janela de oportunidade" para inverter rumo da guerra.

- Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa atribui Grande Colar da Ordem da Liberdade a Zelensky.

- Alemanha anuncia envio de 14 tanques Leopard 2 no final de Março.

16

- Parlamento Europeu pede aos países da UE que enviem aviões de combate.

- PCP critica condecoração a Zelensky, que diz personificar "um poder xenófobo, belicista e antidemocrático".

17

- Kiev apela à população de Bakhmut para abandonar a cidade.

- Fabricante alemão dos tanques Leopard oferece-se para aumentar a produção.