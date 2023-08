Níger: Senegal, Costa do Marfim e Nigéria dispostos a agir militarmente

Três países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) - Senegal, Costa do Marfim e Nigéria - confirmaram hoje a disponibilidade para medidas militares contra o Níger se os militares golpistas não restabelecerem a legalidade constitucional.

Em causa está o golpe de Estado do passado dia 26 de Julho, liderado por uma junta militar chefiada pelo general Abdourahamane Tiani, auto- intitulada Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria (CNSP), e que derrubou o Governo do Presidente eleito Mohamed Bazoum.

Os três países dizem aguardar a decisão dos chefes de Estado da CEDEAO, que iniciaram na quarta-feira uma reunião extraordinária em Abuja (Nigéria) para discutir a situação no Níger, três dias antes do fim do ultimato dado pelo bloco regional aos golpistas para restabelecerem a legalidade constitucional.

Embora os líderes da CEDEAO não tenham excluído a possibilidade de uma intervenção militar no Níger, afirmaram que essa seria "a última opção".

Paralelamente a esta reunião, uma delegação da CEDEAO - chefiada pelo antigo presidente nigerino Abdusalami Abubakar - deslocou-se ontem a Niamey para dialogar com os líderes golpistas.

No mesmo dia, uma delegação da junta militar deslocou-se ao Mali e, mais tarde, ao Burkina Faso - países governados por juntas militares que manifestaram o seu apoio militar aos golpistas do Níger - a fim de pôr em prática uma estratégia de luta e de apoio comum.