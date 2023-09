Putin propõe que 30 de Setembro seja declarado como Dia da Reunificação

O Presidente russo, Vladimir Putin, apresentou um projecto de lei para declarar o dia 30 de Setembro como o Dia da Reunificação da Rússia com as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, anexadas no ano passado.

De acordo com uma nota explicativa da proposta, 30 de Setembro de 2022 "entrou para a História" como o dia da entrada das quatro regiões ucranianas na Federação Russa. O projecto de lei foi apresentando à Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo. A Rússia anexou Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, regiões que não controla na sua totalidade, em 30 de Setembro de 2022. No passado fim de semana, Moscovo realizou pela primeira vez eleições regionais e locais nos territórios ucranianos sob o seu controlo, para tentar reforçar a anexação, em eleições consideradas ilegais pela Ucrânia e pela maior parte da comunidade internacional. A votação para as legislaturas instaladas pela Rússia começou na semana passada e, segundo a Comissão Central de Eleições, os deputados do partido no poder, Rússia Unida, ficaram em primeiro lugar nas quatro regiões ucranianas anexadas no ano passado e na Península da Crimeia, que o Kremlin anexou em 2014. A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de Fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e fez nos últimos 18 meses um elevado número de vítimas, não só militares como também civis, impossível de contabilizar enquanto o conflito decorrer.

