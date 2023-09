Putin e Erdogan vão reunir-se na Rússia na próxima semana

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo turco vão reunir-se na segunda-feira, em Sochi, para discutir a guerra na Ucrânia e a retomada do acordo de exportação dos cereais ucranianos pelo Mar Negro, anunciou hoje o Kremlin.

"As negociações terão de facto lugar na segunda-feira, em Sochi", confirmou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

Será o primeiro encontro entre Putin e Erdogan após a Rússia se ter retirado, em Julho, do pacto de exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, alegando incumprimento do "lado ucraniano" deste acordo.

A reunião anterior entre os presidentes russo e turco ocorreu em 13 de Outubro do ano passado, em Astana. Neste ano, ambos conversaram por telefone em 02 de Agosto.

A cimeira em Sochi realiza-se dias após as negociações russo-turcas no âmbito dos ministros dos Negócios Estrangeiros, que Moscovo acolheu esta semana.

A Turquia acredita que não há alternativa à iniciativa do Mar Negro, que funcionou durante um ano.

Entretanto, a Rússia quer oferecer à Turquia o fornecimento de um milhão de toneladas de cereais russos a preço reduzido para que o cereal possa ser processado em empresas turcas e posteriormente enviado para os países mais necessitados.

Esta proposta russa é uma iniciativa do presidente Putin e Moscovo considera-a "uma alternativa óptima ao acordo do Mar Negro".