Negociadores internacionais voltam a tentar acordo para trégua em Gaza

Representantes do Egito, do Hamas, do Qatar e dos Estados Unidos prosseguem hoje, no Cairo, as negociações com vista a uma trégua em Gaza, após "progressos significativos", noticiou um canal de televisão egípcio.

Segundo a Agência France Presse, trata-se de uma estação de televisão "próxima" dos serviços secretos egípcios. Como mediadores, o Egipto, o Qatar e os Estados Unidos tentam obter uma trégua na guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a 07 de Outubro do ano passado. Um acordo de tréguas permitiria a libertação de reféns detidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. No domingo, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu um cessar-fogo temporário de seis semanas na Faixa de Gaza, que Israel e o Hamas estão a negociar, seja posto em prática "imediatamente". "Dada a imensa escalada de sofrimento em Gaza, deve haver um cessar-fogo imediato durante, pelo menos, as próximas seis semanas, [o plano] que está actualmente sobre a mesa", disse Kamala Harris em Selma, no Estado norte-americano do Alabama, onde fez um discurso para comemorar o aniversário da marcha pelos direitos civis. Harris vai reunir-se hoje na Casa Branca com um membro do Gabinete de Guerra israelita, Benny Gantz, um encontro no qual deverá reiterar a posição dos Estados Unidos de pretender um cessar-fogo temporário para levar mais ajuda humanitária a Gaza e libertar os reféns.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.