Israel diz ter recuperado corpos de cinco reféns detidos em Gaza

As forças israelitas recuperaram os corpos de cinco reféns raptados pelo grupo islamita palestiniano Hamas, durante o ataque de 07 de Outubro em Israel, e mantidos desde então na Faixa de Gaza, anunciou hoje o exército.

Os corpos de Maya Goren, Ravid Katz e Oren Goldin, residentes num 'kibutz' perto da Faixa de Gaza, assim como os de dois soldados, Tomer Ahimas e Kiril Brodski, foram transportados para Israel.

Na quarta-feira à noite, os 'kibutz' de onde eram originários Oren Goldin e Maya Goren anunciaram que já estavam na posse dos restos mortais dos dois reféns.

As cinco pessoas morreram a 07 de Outubro durante o ataque do Hamas em território israelita, que fez 1.197 vítimas mortais, na maioria civis, de acordo com uma contagem da agência de notícias France Presse (AFP) baseada em dados oficiais israelitas.

A morte dos cinco reféns já tinha sido anunciada anteriormente.

Das 251 pessoas raptadas na altura do ataque do Hamas, 111 continuam em cativeiro na Faixa de Gaza, 39 das quais estão mortas, disse o exército.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou uma ofensiva que já matou mais de 39.000 pessoas na Faixa de Gaza, na maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas.