ONU pede a El Salvador respeito pelo estado de direito

O Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos pediu hoje ao Presidente de El Salvador que "respeite o estado de direito, e garanta a separação de poderes no seu segundo mandato.

Volker Türk não questionou diretamente as medidas de segurança adotadas pelo Presidente salvadorenho, Nayib Bukele, mas sublinhou que embora "proteger todos os salvadorenhos do crime e da violência seja um objetivo importante em termos de direitos humanos, isso só pode ser alcançado com medidas também baseadas nos direitos humanos".

Türk exigiu hoje, perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que fosse garantida a "dignidade" de todas as pessoas detidas no âmbito das medidas excecionais promovidas por Bukele para conter a violência dos gangues em El Salvador.

O Alto-Comissário da ONU pediu especificamente a protecção para aqueles que já passaram "longos períodos" em prisão preventiva ou não têm acesso aos seus advogados.

Türk espera ainda que nessa nova etapa, o Governo salvadorenho tenha também em conta os pontos de vista de "pessoas com todos os tipos de opiniões e de todas as comunidades".

Bukele foi reeleito para um segundo mandato com mais de 84% dos votos nas eleições presidenciais realizadas em 04 de Fevereiro, para um mandato de cinco anos. O seu segundo mandato terá início em junho.

A vitória esmagadora de Bukele está associada, segundo os especialistas, às medidas de segurança pública implementadas, que já resultaram em cerca de 70 mil detenções nas diversas operações realizadas pelas forças de segurança.

O seu partido, Novas Ideias, também obteve a maioria absoluta na Assembleia Nacional do país.