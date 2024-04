Ataques por terra, mar e ar mergulham Faixa de Gaza numa catástrofe

O exército israelita revelou hoje novos ataques e operações na Faixa de Gaza por terra, mar e ar contra alegados alvos do grupo Hamas, após 205 dias de ofensiva militar que criaram condições de vida "atrozes" para a população.

Os caças do exército israelita atacaram e "desmantelaram com precisão os locais de lançamento prontos a disparar contra o território israelita", refere um comunicado do exército, acrescentando que as forças armadas continuam a operar no centro de Gaza.

"Nas últimas horas, caças e outros aviões atacaram dezenas de alvos terroristas, incluindo infraestruturas terroristas, locais de lançamento, terroristas armados e postos de observação", refere o comunicado militar, sublinhando que a marinha israelita se juntou a estes ataques com "apoio de fogo" e assistência às forças terrestres.

Desde o início da guerra, em 07 de Outubro, mais de 34.300 palestinianos foram mortos, na sua maioria crianças e mulheres, na ofensiva implacável de Israel, na qual morreram 260 soldados israelitas.

Sem desvendar mais pormenores ou locais, o exército diz que os aviões mataram "vários" combatentes suspeitos perto das tropas e que os aviões e a artilharia mataram outro grupo de combatentes que operavam no centro da Faixa de Gaza.

Para o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), estes contínuos "bombardeamentos israelitas a partir do ar, terra e do mar em vastas zonas da Faixa de Gaza" estão a resultar em "mais vítimas civis, deslocações e destruição de casas e outras infraestruturas civis".

O porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, descreveu esta semana as condições de vida em Gaza como "terríveis" e alertou para o facto de se agravarem com a subida das temperaturas e a crescente dificuldade de acesso a água potável, uma vez que os ataques israelitas provocaram o colapso do sistema de tratamento de água potável.

Estes ataques ocorrem no momento em que o Hamas analisa a última proposta de trégua em Gaza apresentada por Israel, que continua a insistir, apesar das pressões da comunidade internacional, na sua determinação de invadir Rafah, no extremo sul do enclave palestiniano, onde se aglomeram cerca de 200.000 habitantes e 1,2 milhões de pessoas deslocadas.

A coordenadora humanitária e de reconstrução das Nações Unidas para Gaza, Sigrid Kaag, advertiu em 24 de Abril o Conselho de Segurança da ONU de que uma eventual incursão terrestre em Rafah "agravaria a catástrofe humanitária em curso, com consequências para as pessoas já deslocadas e que suportam graves dificuldades e sofrimentos".