Hezbollah reivindica ataque contra base israelita nos Montes Golã

O movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, anunciou hoje ter disparado "dezenas de foguetes de artilharia" contra uma base israelita nos Montes Golã, em represália por um ataque no leste do Líbano.

Os combatentes do Hezbollah (Partido de Deus) dispararam "dezenas de foguetes Katyusha" contra "o quartel-general da divisão (...) na base de Nafah", declarou o movimento em comunicado, acrescentando que se tratou de "uma resposta ao ataque do inimigo (Israel) na região de Beca".

Até ao momento Israel ainda não se pronunciou sobre as informações difundidas pelo Hezbollah.

A Agência Nacional de Notícias libanesa (ANI) noticiou que três pessoas ficaram feridas, antes do amanhecer, num ataque israelita no leste do país, onde o Hezbollah tem uma forte presença.

Desde o início da guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestiniano Hamas, em 07 de outubro, tem havido trocas de tiros diárias entre o exército israelita e o Hezbollah, que afirma apoiar o movimento islamista palestiniano.

O Hezbollah tem geralmente como alvo posições militares israelitas próximas da fronteira. Por sua vez, Israel retalia com incursões cada vez mais profundas no território libanês e efectua ataques dirigidos contra oficiais do Hezbollah.

Em quase sete meses de violência transfronteiriça, pelo menos 390 pessoas, incluindo 255 combatentes do Hezbollah e mais de 70 civis, foram mortas no Líbano, de acordo com uma contagem da AFP.

Do lado israelita, 11 soldados e nove civis foram mortos, de acordo com o balanço oficial.