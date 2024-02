Hezbollah volta a atacar base militar no norte de Israel com artilharia

O Hezbollah disse hoje que, pelo segundo dia, lançou um novo ataque de 'rockets' (foguetes de artilharia) contra uma base militar no norte de Israel, em resposta aos ataques aéreos israelitas no leste do Líbano.

Na segunda-feira, Israel anunciou que tinha atingido posições do Hezbollah em Baalbeck (leste do Líbano) pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza, matando dois combatentes do Partido de Deus. Em comunicado divulgado hoje, o Hezbollah afirmou ter "atingido a base de controlo aéreo de Meron", no norte de Israel, "com uma grande salva de foguetes de artilharia". O Hezbollah afirmou que esta operação foi "uma resposta à agressão israelita nos arredores de Baalbeck". O grupo xiita pró-iraniano já tinha anunciado na segunda-feira à noite que tinha disparado 60 foguetes contra uma base do Exército israelita nos Montes Golã. A região de Baalbeck, região Bekaa, que faz fronteira com a Síria, é um reduto do Hezbollah, que mantém na zona uma significativa presença militar. Desde o início da guerra em Gaza, a 07 de Outubro do ano passado, o Hezbollah tem vindo a atacar diariamente posições militares israelitas, demonstrando apoio ao grupo Hamas que controla o enclave palestiniano. Israel tem efectuado ataques a aldeias no Líbano, junto à fronteira e operações contra oficiais do Hezbollah. Pelo menos 284 pessoas, na maioria combatentes do Hezbollah e grupos aliados, e 44 civis, foram mortos nos últimos quatro meses, de acordo com uma contagem da Agência France Presse. O Exército de Israel diz que sofreu 10 baixas militares e que seis civis foram mortos durante o mesmo período.

