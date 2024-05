Hamas atribui reconhecimento da Palestina a "resistência corajosa"

O grupo extremista palestiniano Hamas atribuiu hoje a decisão de Espanha, Irlanda e Noruega de reconhecer o Estado da Palestina à "resistência corajosa" do povo palestiniano.

Estes reconhecimentos sucessivos são o resultado direto desta resistência corajosa e da perseverança histórica do povo palestiniano", disse Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas à agência francesa AFP.

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram hoje que vão reconhecer o Estado da Palestina em 28 de maio.

O anúncio foi feito em plena guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, iniciada há mais de sete meses.

"Acreditamos que se trata de um ponto de viragem na posição internacional sobre a questão palestiniana", disse Naim, numa primeira reação do Hamas à decisão dos três países europeus.

Os primeiros-ministros de países da União Europeia (da Irlanda, Eslovénia e Malta) divulgaram uma declaração, em Março, a comprometer-se com o reconhecimento do Estado da Palestina.

Em Abril, Pedro Sánchez, líder do governo espanhol fez um périplo europeu para tentar levar mais países a reconhecer a Palestina que incluiu também a Bélgica e um Estado que não faz parte da União Europeia (UE), a Noruega.

Dentro da UE, nove Estados-membros reconhecem já a Palestina: Bulgária, Chipre, República Checa, Hungria, Malta, Polónia, Roménia e Eslováquia deram o passo em 1988, antes de aderirem ao bloco europeu, enquanto a Suécia o fez sozinha em 2014, cumprindo uma promessa eleitoral dos sociais-democratas então no poder.

Nas Nações Unidas, já reconheceram unilateralmente o Estado da Palestina cerca de 137 dos 193 membros da organização, de acordo com a Autoridade Palestiniana.