Exército israelita recuperou os corpos de três reféns em Gaza

O Exército israelita anunciou hoje que os corpos de três reféns mortos a 07 de Outubro de 2023 foram recuperados durante a noite, na Faixa de Gaza.

Os corpos de Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum e Orion Hernandez foram encontrados e as famílias foram notificadas, indica uma nota oficial citada pela Associated Press.

De acordo com o Exército, as três pessoas foram mortas no dia do ataque em Mefalsim, Israel, tendo os corpos sido levados para Gaza pelos efectivos do Hamas.

O anúncio foi feito menos de uma semana depois de o Exército ter encontrado os corpos de três outros reféns israelitas mortos em 07 de Outubro.

Os militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e raptaram cerca de 250 cidadãos no ataque de 07 de Outubro.

Cerca de metade desses reféns foram, entretanto, libertados, a maioria no quadro do processo de troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel durante um cessar-fogo de uma semana em Novembro do ano passado.

Israel afirma que cerca de uma centena de reféns ainda estão presos em Gaza, além de se encontrarem no enclave os corpos de cerca de 30 sequestrados.

Na sequência do ataque do Hamas, Israel atacou o enclave.