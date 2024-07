França: Presidência da Rússia segue "muito atentamente" eleições

O Kremlin está a seguir "muito atentamente" as eleições francesas, declarou hoje o porta-voz da presidência russa, um dia depois de a extrema-direita, acusada de ser próxima da Rússia, ter vencido a primeira volta.

"Estamos à espera da segunda volta, mas as preferências dos eleitores franceses são mais ou menos claras para nós", acrescentou Dmitri Peskov, citado pela agência francesa AFP.

Na votação realizada no domingo, o partido de extrema-direita União Nacional (RN, do original francês Rassemblement National) obteve 33% dos votos, contra cerca de 28% da frente popular de esquerda e de 21% do campo do Presidente Emmanuel Macron.

A segunda volta está marcada para o próximo domingo, 7 de Julho.

Outros responsáveis russos situaram os resultados em França no contexto mais vasto das próximas eleições legislativas e presidenciais no Reino Unido e nos Estados Unidos, os principais aliados da Ucrânia.

"Na semana passada, vimos [o Presidente Joe] Biden perder o debate [para Donald Trump]. E, agora, o partido de Macron perdeu ao ficar em terceiro lugar", afirmou o presidente da Duma (câmara baixa do parlamento russo), Vyacheslav Volodin.

"Os chefes de Estado no poder sofrem derrotas devastadoras", considerou.

Volodin comentou que os povos norte-americanos e francês estão a pronunciar-se "a favor do desenvolvimento das suas economias e da necessidade de encontrar soluções para as questões de segurança global".

Vários responsáveis russos e analistas políticos admitiram, no entanto, que não esperavam que o apoio francês à Ucrânia fosse fundamentalmente posto em causa.

"Não devemos esperar que as relações entre Paris e Moscovo melhorem após as eleições legislativas", afirmou o vice-presidente da comissão parlamentar dos Assuntos Externos, Vladimir Djabarov, citado pelo jornal Parlamentskaya Gazeta.

"Não devemos exagerar a importância da Rassemblement National e a sua influência na política francesa", alertou o especialista Georgi Bovt, na estação de rádio russa BFM.

Bovt lembrou que "o Presidente francês mantém o controlo sobre a política externa" e que "os dirigentes da RN já deixaram claro que o apoio francês à Ucrânia não será posto em causa".

O presidente da RN, Jordan Bardella, afirmou que vai estar "extremamente vigilante" contra "as tentativas de interferência da Rússia".

Bardella também estabeleceu "linhas vermelhas" para o envio de tropas terrestres para a Ucrânia ou de "mísseis de longo alcance ou equipamento militar" que possam "atingir directamente cidades russas".

Macron é a favor da utilização de armas ocidentais para neutralizar alvos militares na Rússia que sejam usados para atacar a Ucrânia.

A guerra em curso entre a Ucrânia e a Rússia foi desencadeada pela invasão russa do país vizinho em Fevereiro de 2022.

O presidente russo, Vladimir Putin, justificou a invasão com o objectivo de "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia.

Kyiv tem recebido armamento e apoio financeiro dos aliados ocidentais, que também têm imposto sanções a Moscovo para tentar diminuir a capacidade russa de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.