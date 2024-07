China avalia se prolonga taxas punitivas sobre produtos siderúrgicos da UE

O Ministério do Comércio da China anunciou hoje que vai rever o fim das taxas punitivas que impôs em meados de 2019 sobre certos produtos de aço inoxidável importados da União Europeia (UE), Japão, Coreia do Sul e Indonésia.

Em comunicado, o ministério disse que vai investigar as importações de tarugos de aço inoxidável e produtos laminados de aço inoxidável importados dos países mencionados, durante o prazo de um ano.

O objectivo é determinar se o prejuízo causado pelo 'dumping' (venda abaixo do custo de produção) pode continuar ou repetir-se, no caso de esses direitos serem finalmente retirados, após o período de cinco anos inicialmente previsto.

Em 2019, Pequim impôs taxas alfandegárias de até 103,1% sobre algumas empresas sul-coreanas que importam esses produtos. No caso da UE e do Reino Unido estas taxas são de 43%.

Os tarugos de aço inoxidável e o aço inoxidável laminado a quente são utilizados principalmente como matéria-prima para fabricar produtos de aço inoxidável laminados a frio ou são utilizados na construção naval, nos contentores, nos caminhos-de-ferro, na energia e noutras indústrias.

Nos últimos anos, a UE e alguns países apelaram para que Pequim reestruturasse o seu setor siderúrgico, que se encontra saturado - a China é de longe o maior produtor mundial de aço - e impedisse a comercialização de produtos siderúrgicos a preços inferiores aos custos.

Em 27 de Junho, a China anunciou uma nova revisão da caducidade das taxas 'antidumping' sobre a toluidina - um composto orgânico utilizado no fabrico de corantes, produtos farmacêuticos e pesticidas - importada da UE.

Esta decisão surge num contexto de tensões comerciais entre Pequim e o bloco comunitário, depois de a Comissão Europeia ter anunciado recentemente taxas sobre as importações de veículos elétricos provenientes do país asiático, ao que a China respondeu com investigações 'antidumping' contra a carne de porco europeia, algo que afeta particularmente Espanha, o seu principal fornecedor.