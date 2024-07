Índia e China prometem trabalhar para retirar tropas na fronteira

A Índia e a China concordaram hoje em trabalhar para conseguir a retirada de dezenas de milhares de tropas estacionadas ao longo da sua fronteira disputada, num impasse de longa data, informou o governo indiano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subrahmanyam Jaishankar, encontrou-se com o seu homólogo chinês, Wang Yi, na quinta-feira, à margem das reuniões da Associação das Nações do Sudeste Asiático, no Laos, onde sublinharam a necessidade de uma resolução rápida das questões pendentes ao longo da Linha de Controlo Atual, a longa fronteira dos Himalaias partilhada pelos dois gigantes asiáticos.

A linha separa os territórios detidos pela China e pela Índia, desde Ladakh, a oeste, até ao estado indiano de Arunachal Pradesh, a leste, que a China reivindica na sua totalidade.

As relações entre os dois países deterioraram-se em Julho de 2020, após um confronto militar que matou pelo menos 20 soldados indianos e quatro chineses.

A situação transformou-se num impasse de longa duração na região montanhosa e acidentada, onde cada lado estacionou dezenas de milhares de militares apoiados por artilharia, tanques e jactos de combate.

Tanto a Índia como a China retiraram as suas tropas de algumas zonas nas margens norte e sul de Pangong Tso, Gogra e Vale Galwan, mas continuam a manter tropas suplementares no âmbito de um destacamento de vários níveis.

Os dois ministros dos Negócios Estrangeiros "concordaram com a necessidade de trabalhar com determinação e urgência para conseguir uma retirada completa o mais rapidamente possível", de acordo com uma declaração indiana na quinta-feira, que acrescentou que a paz na fronteira é essencial para restabelecer a normalidade das relações entre os dois países.

Jaishankar, no seu discurso de abertura, afirmou que as questões fronteiriças "ensombraram" as relações entre Índia e China nos últimos quatro anos, apesar dos esforços consideráveis de ambas as partes para as resolver. "O estado da fronteira reflectir-se-á necessariamente no estado dos nossos laços", afirmou, de acordo com o comunicado.

Wang sublinhou que a melhoria dos laços entre a China e a Índia é benéfica para ambos os países, bem como para outras nações, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua. As duas partes concordaram em trabalhar em conjunto para manter a paz nas zonas fronteiriças e impulsionar o progresso, disse.

A Índia e a China travaram uma guerra sobre a sua fronteira em 1962. A Linha de Controlo Real divide as áreas de controlo físico e não as reivindicações territoriais. Segundo a Índia, a fronteira de facto tem 3.488 quilómetros (2.167 milhas) de comprimento, mas a China reivindica um número consideravelmente mais curto.

Os principais comandantes dos exércitos indiano e chinês realizaram várias rondas de conversações desde o confronto militar para discutir a retirada das tropas das zonas de tensão.