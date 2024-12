Putin concedeu asilo ao ex-presidente sírio al-Assad e família

A presidência russa (Kremlin) confirmou hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, concedeu asilo na Rússia ao ex-presidente sírio Bashar al-Assad e à sua família.

“É claro que essas decisões não podem ser tomadas sem o Chefe de Estado. A decisão é dele“, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência oficial TASS.

As agências russas já tinham noticiado que o ex-líder sírio e a família tinham fugido de Damasco para Moscovo, mas ainda não tinha havido uma confirmação oficial do Kremlin.

Entretanto, as tropas russas que permanecem na Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad vão ser retiradas com a ajuda da Turquia, segundo avança o canal de notícias turco NTV.

Citando as forças de segurança, a NTV disse que Moscovo pediu ajuda à Turquia para retirar as tropas que ainda se encontram na Síria, onde a Rússia tem uma base naval e uma base aérea.

De acordo com a NTV, citada pela agência espanhola EFE, o pedido de Moscovo foi aceite por Ancara e os soldados russos serão retirados da Síria com recurso a aviões militares.

A Rússia, juntamente com o Irão, era o principal apoiante externo de Bashar al-Assad. A queda do Presidente da Síria no fim de semana, numa ofensiva de uma aliança de milícias rebeldes, deixou um número indeterminado de soldados russos em território sírio.