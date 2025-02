Conversações entre EUA e Rússia sobre guerra na Ucrânia já começaram na Arábia Saudita

As conversações entre altos funcionários norte-americanos e russos, com o objetivo de reavivar as relações, começaram hoje na Arábia Saudita, segundo um grupo de jornalistas presentes no local da reunião.

As delegações, lideradas pelos chefes da diplomacia dos dois países, reuniram-se no Palácio Diriyah, na capital saudita, para as primeiras conversações a este nível desde a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Do lado norte-americano participam o secretário de Estado, Marco Rubio, que chegou a Riade na segunda-feira para conversações com o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salmane, bem como o conselheiro para a Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Mike Waltz, e o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff. A Rússia está representada pelo chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, e por Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Vladimir Putin. Entretanto, o presidente ucraniano, que se encontra na Turquia é esperado na Arábia Saudita na quarta-feira, um dia depois da reunião entre norte-americanos e russos. Zelensky reiterou na segunda-feira que Kiev não vai reconhecer qualquer acordo alcançado sem a Ucrânia e lamentou não ter sido informado antecipadamente das conversações de Riade.

