Emmanuel Macron: Trump percebeu que Putin lhe tinha "mentido"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje esperar que a irritação do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, contra o líder russo, Vladimir Putin, agora se traduza em acções.

Trump disse no domingo que Putin "está completamente louco" e "está a matar desnecessariamente muitas pessoas" na Ucrânia, em mais uma demonstração de irritação pelos ataques incessantes ao território ucraniano e pela falta de progresso no processo de diálogo entre a Ucrânia e a Rússia com vista ao fim das hostilidades, em curso desde a invasão russa da Ucrânia, em Fevereiro de 2022.

Segundo Macron, que falou à imprensa durante uma visita ao Vietname, Trump percebeu que Putin lhe tinha "mentido" depois de dizer que estava "pronto para a paz".

Nesse sentido, o presidente francês voltou a pedir ao líder russo que aceite a entrada em vigor de um cessar-fogo "tão duradouro quanto possível".

Macron defende mesmo o estabelecimento de um "prazo" para Putin começar a implementar um cessar-fogo, sob a ameaça de "retaliação massiva" contra a Rússia se não tomar medidas firmes para colocar fim ao actual conflito.

"O que está a acontecer na Ucrânia é inaceitável e extremamente grave", declarou o Presidente francês.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de Fevereiro de 2022, numa nova etapa da guerra que teve início em 2014 com a anexação da península ucraniana da Crimeia pelos russos.

Sobre a guerra comercial iniciada por Trump, marcada recentemente pela decisão do líder norte-americano em adiar até julho a tarifa de 50% sobre os produtos europeus, Macron afirmou que, embora possam existir "desequilíbrios", estes "não podem ser resolvidos com tarifas".

Nesse sentido, o líder francês alertou que a "incerteza" contínua pode também levar a uma desaceleração do investimento.