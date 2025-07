Terramoto de magnitude 8,8 ao largo da costa leste da Rússia provoca alertas de tsunami no Japão e EUA

Terramoto na região russa de Kamchatka, de intensa actividade sísmica, provocou um alerta de tsunami na margem oposta do oceano, nos estados americanos do Alasca e do Havai.

Um tsunami atingiu as áreas costeiras das Ilhas Kuril, na Rússia, e da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, depois de um forte terramoto de magnitude 8,8 ter atingido a costa da Rússia na madrugada de quarta-feira. Também foram emitidos alertas para o Alasca, Havai e outras costas mais a sul, em direcção à Nova Zelândia, refere a Euronews.

O terramoto, um dos mais fortes já registados, ocorreu a uma profundidade de 19,3 km e teve epicentro a 126 km a sudeste de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma cidade ao longo da Baía de Avacha, na Rússia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo Sergei Lebedev, ministro regional para situações de emergência, foi registado um tsunami com ondas de 3 a 4 metros em partes de Kamchatka.

"Infelizmente, há algumas pessoas feridas durante o evento sísmico. Algumas ficaram feridas enquanto corriam para fora e um paciente saltou de uma janela. Uma mulher também ficou ferida dentro do novo terminal do aeroporto», disse Oleg Melnikov, ministro regional da Saúde, à agência de notícias estatal russa TASS, citada pelo Guardian.

A Agência Meteorológica do Japão informou que um tsunami de até 60 centímetros foi detectado à medida que as ondas se moviam para sul ao longo da costa do Pacífico, de Hokkaido até a baía de Tóquio.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Ministério de Recursos Naturais da China emitiu um alerta para partes da costa leste do país ao longo das províncias de Xangai e Zhejiang.

O alerta prevê que as ondas podem atingir entre 30 centímetros a um metro.

Xangai e Zhejiang já estão em alerta, já que o tufão CoMay deve atingir a província de Zhejiang esta quarta-feira.

Dave Snider, coordenador de alertas de tsunami do Centro Nacional de Alerta de Tsunamis no Alasca, diz que não há danos a registar por agora na sequência do tsunami.

Esperam-se ondas entre os 30 centímetros até 1,5 metros em partes do Alasca, Oregon, Washington e Califórnia. Segundo as autoridades, os impactos do tsunami poderão sentir-se ao longo das próximas horas ou mesmo dias.

“Um tsunami não é apenas uma onda”, disse Snider. “É uma série de ondas poderosas durante um longo período de tempo. Os tsunamis atravessam o oceano a centenas de quilómetros por hora — tão rápido quanto um avião a jacto — em águas profundas. Mas quando se aproximam da costa, diminuem a velocidade e começam a acumular-se. E é aí que o problema da inundação se torna um pouco mais provável", explicou à AP.

No Havai, em Honolulu, os transportes públicos deixaram de circular e os residentes foram aconselhados a deslocar-se para zonas elevadas. O serviço de meteorologia dos EUA alertou ainda as pessoas para que não se desloquem até à costa com o objectivo de ver ou fotografar as ondas do tsunami, nomeadamente em São Francisco, onde a área da baía foi colocada sob alerta.

Zonas costeiras do Canadá e México também estão sob aviso.

No início de Julho, ocorreram cinco fortes terramotos perto de Kamchatka, sendo o mais forte com magnitude de 7,4. O maior terramoto ocorreu a 20 quilómetros de profundidade e a 144 quilómetros a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, que tem uma população de 180.000 habitantes.