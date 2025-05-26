Putin condena proteccionismo comercial

O Presidente russo, Vladimir Putin, condenou hoje o proteccionismo comercial, argumentando que não prejudica apenas a economia global, mas também o país que o aplica, sem mencionar os Estados Unidos.

"Prejudica quem o aplica, a economia global e o comércio internacional. Esta situação leva ao separatismo regional e internacional", afirmou Putin durante o Fórum Económico do Leste, realizado na cidade portuária de Vladivostok.

O Presidente russo referiu que a decisão de alguns países de se isolarem é complicada e contraproducente, por levar à redução de competitividade.

Putin não mencionou as tarifas impostas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que afectam os aliados e parceiros de Moscovo, como a Índia, pela compra de petróleo russo.

"Estamos abertos à cooperação com todos os países do mundo, claro, com aqueles que queiram trabalhar connosco, nossos amigos", sublinhou.

"Mas não desistimos de ninguém e acredito que, a grande maioria, se não todos os que estão nesta sala, concordarão comigo que esta abertura é benéfica para todos aqueles que defendem esta política", acrescentou.

Putin adiantou que o seu país está disposto a permitir o regresso das empresas ocidentais que abandonaram o mercado russo após o início da guerra na Ucrânia, embora com novas condições.

Em relação aos Estados Unidos, sublinhou que a Rússia está disposta a cooperar na exploração conjunta do Ártico, o que, segundo Putin, exige uma "decisão política".

O chefe de Estado russo anunciou ainda que a Rússia recebeu propostas para participar em projectos no Alasca, onde decorreu a última cimeira entre Putin e Trump, em meados de Agosto.

Vladimir Putin também negou hoje que há um agravamento da economia russa.

O Presidente russo discordou, especificamente, dos comentários feitos pelo presidente do banco estatal russo Sberbank, German Gref, sobre uma estagnação técnica na economia.

"A inflação aumentou. Precisamos de resolver os problemas macroeconómicos. E, para isso, precisamos de garantir uma aterragem suave e tranquila para a economia, de forma a consolidar os indicadores macroeconómicos e a travar a subida dos preços", disse Putin, citado pela agência de notícias TASS.

Acrescentou que será possível "resolver os problemas mantendo as taxas de crescimento económico necessárias, mas também com um nível mínimo de inflação". Putin defendeu o trabalho desenvolvido pelo Banco Central russo, "altamente valorizado na comunidade financeira internacional".

"Alguns membros do Governo partilham a mesma opinião [de Gref] sobre o facto de o Banco Central manter a taxa de juro elevada, mas é preciso fazê-lo para combater a inflação. Esse é o objectivo, reduzir os preços", observou.