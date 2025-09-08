UE e a UA pretendem reforçar relações e aumentar investimentos climáticos

A União Africana (UA) e a Comissão Europeia pretendem reforçar relações, aumentar o apoio ao multilateralismo e os investimentos climáticos, anunciou a organização pan-africana.

O Presidente da Comissão da UA, Mahmoud Ali Youssouf, reuniu-se com a vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, com a pasta da transição limpa, justa e competitiva, à margem da segunda cimeira África-Caricom (Comunidade do Caribe), que se realizou no domingo na capital etíope, Adis Abeba.

Os dois líderes "trocaram impressões sobre as prioridades de África em matéria de clima e desenvolvimento, comércio justo e preparativos para a cimeira UA-UE que se realizará em Luanda (Angola) em novembro", detalhou a UA na rede social X.

"Ambos reafirmaram o seu compromisso com o multilateralismo, com uma parceria mais profunda entre a UA e a UE e com o aumento dos investimentos na adaptação às alterações climáticas", acrescentou a organização, um dia antes do início, nesta segunda-feira, da segunda Cimeira Africana sobre o Clima (ACS, em inglês), que Adis Abeba acolhe até quarta-feira.

Este encontro, coorganizado este ano pela UA e pelo Governo etíope após a sua primeira edição em Nairobi em 2024, reúne líderes africanos para procurar consensos continentais face à crise climática numa das regiões do mundo mais afetadas por este desafio.

A União Europeia será representada na ACS por Ribera, que também é comissária da Concorrência da Comissão Europeia.

Por outro lado, conforme informado em julho passado pelo Conselho da UE, a sétima cimeira UA-África será realizada na capital de Angola --- país que ocupa a presidência rotativa da UA --- nos próximos dias 24 e 25 de Novembro e comemorará os 25 anos de parceria entre os dois blocos.

O encontro procurará reforçar a cooperação em áreas-chave como a paz e a segurança, a integração económica, o comércio, o multilateralismo, o desenvolvimento ecológico, a digitalização, a migração, a mobilidade e o desenvolvimento humano.