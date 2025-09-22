UA, ONU e UE reafirmam apoio ao multilateralismo para enfrentar desafios

A União Africana (UA), a ONU e a União Europeia (UE) reafirmaram o apoio ao multilateralismo como "meio mais eficaz" para enfrentar os desafios no mundo, numa reunião antes do início da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

O presidente da Comissão da UA, Mahmoud Ali Youssouf, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen lideraram a reunião este domingo na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, informou hoje, em comunicado, a organização pan-africana.

A UA, a ONU e a UE "reafirmaram o seu compromisso com o multilateralismo como o meio mais eficaz para enfrentar os desafios globais atuais", segundo a União Africana.

Além disso, sublinharam "a plena adesão aos princípios da Carta das Nações Unidas" e expressaram "preocupação pela crescente desconsideração pelo direito internacional humanitário e pelos direitos humanos".

Os três líderes analisaram conflitos em África, como os do Sudão, Líbia, República Democrática do Congo e Somália, assim como a instabilidade na região do Saara e defenderam o apoio a vias que sirvam para resolver esses problemas.

A UA, a ONU e a UE comprometeram-se, ainda, a aprofundar a sua "aliança trilateral para apoiar soluções lideradas por África aos desafios de paz e segurança", e destacaram os preparativos em curso para a próxima Cimeira UA-UE, que terá lugar em Angola no próximo mês de novembro.

Além disso, Youssouf, Guterres e Von der Leyen defenderam a "implementação plena do Compromisso de Sevilha para desbloquear o investimento, aliviar a carga da dívida e reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento", em referência ao resultado da IV Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que ocorreu em Sevilha (Espanha) de 30 de Junho a 03 de Julho.

Por fim, enfatizaram a "urgente necessidade de compromissos ambiciosos" na próxima Conferência da ONU sobre a Mudança Climática (COP30), que terá lugar em novembro na cidade brasileira de Belém, sublinhando "o grave impacto das perturbações climáticas nas comunidades vulneráveis".

A 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas terá lugar de 22 a 30 de Setembro em Nova Iorque, onde se reunirão líderes de mais de 200 países.

Foto: depositphotos