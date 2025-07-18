União Africana, UE e ONU condenam "casos de desrespeito" a direitos humanos

A União Africana, a União Europeia (UE) e as Nações Unidas (ONU) defenderam hoje o multilateralismo como a forma mais eficaz de enfrentar desafios e condenaram os casos de desrespeito ao direito internacional humanitário.

Num comunicado conjunto após a sexta reunião trilateral, que ocorreu hoje em Nova Iorque, Estados Unidos, as organizações "condenaram o crescente número de casos de desrespeito ao direito internacional humanitário e aos direitos humanos".

Entre os temas discutidos encontram-se também "os esforços de paz em África, incluindo a necessidade de pôr fim à devastadora guerra no Sudão, intensificando o apoio colectivo e a coordenação em direcção a uma política inclusiva".

Os blocos debateram as revisões em curso das operações de paz destinadas a abordar de forma mais eficiente os desafios emergentes em África e noutros locais e "saudaram os esforços e apelaram a novos progressos na operacionalização da Resolução 2719 (2023) do Conselho de Segurança sobre o financiamento previsível das operações de apoio à paz lideradas pela UA, caso a caso".

Além disso, as três organizações destacaram o "aprofundamento da parceria entre a África e a Europa, em consonância com sua Visão Conjunta para 2030, e a próxima Cúpula entre a União Africana e a União Europeia, agendada para Novembro de 2025 em Luanda, Angola".

Nesta reunião também se expressaram preocupações com as perturbações induzidas pelo clima que se intensificam em todo o mundo e que "afectam desproporcionalmente as populações mais vulneráveis".

As organizações concordaram em reunir-se novamente em 2026, à margem da 81.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.