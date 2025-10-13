Braço armado do Hamas anuncia libertação de 20 reféns

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, anunciou hoje a libertação de 20 reféns detidos pelo grupo, no âmbito do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"As Brigadas Al-Qassam e a resistência na Faixa de Gaza estão a libertar 20 prisioneiros mantidos pela resistência, como parte das medidas para implementar a primeira fase do plano de Trump para interromper a guerra na Faixa de Gaza", afirmou a organização, em comunicado.

A organização enfatizou que esta medida reafirma o seu compromisso com o cumprimento do acordo e destacou "a importância do papel dos mediadores em forçar o inimigo sionista a respeitar as suas obrigações e a concluir a implementação de todas as disposições acordadas".

Sete dos reféns já estão nas mãos do exército de Israel, que os está a transferir para território israelita.

De acordo com o plano, os reféns serão entregues à Cruz Vermelha dentro do enclave palestiniano, que os transferirá para o exército israelita, que por sua vez os levará para a base militar de Reim, perto da fronteira com Gaza, já em território israelita, onde receberão cuidados médicos e poderão reunir-se com as suas famílias.

Está também prevista a entrega dos corpos de 28 reféns falecidos que permanecem em Gaza, embora não tenha sido confirmado se tal será feito em simultâneo, ou após o regresso dos sobreviventes, ou se ainda há corpos por encontrar que não possam ser entregues de imediato.