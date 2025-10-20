França avisa que Hamas está a "retomar controlo da Faixa de Gaza"

O Governo francês avisou hoje que o movimento islamita Hamas está a "retomar o controlo da Faixa de Gaza" e defendeu a aplicação urgente das medidas de desarmamento e reconstrução do território palestiniano.

A porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, afirmou no final do Conselho de Ministros que "ao retomar o controlo, o Hamas conduz uma campanha de repressão contra os seus opositores, depois de os norte-americanos lhes terem dado a entender que teriam algum tempo para estabilizar Gaza".

A responsável sublinhou a necessidade de aplicar "rapidamente as medidas previstas no acordo mediado pelos Estados Unidos", considerando urgente avançar para a "fase de reconstrução e estabilização da Faixa de Gaza".

Também hoje, o vice-presidente norte-americano, JD Vance, reconheceu em Jerusalém que será "muito difícil" desarmar o Hamas e reconstruir o território palestiniano.

Grande parte do plano de paz apresentado em setembro pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua por concretizar, incluindo a questão do desarmamento do Hamas.

Na terça-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o cessar-fogo em vigor como "muito frágil" e defendeu a reabertura imediata dos pontos de entrada em Gaza para permitir o acesso da ajuda humanitária.

Em dois anos de guerra no Médio Oriente, cerca de 68 mil palestinianos foram mortos na Faixa de Gaza, segundo dados do Hamas considerados fidedignos pela ONU.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a 07 de Outubro de 2023, matando cerca de 1.200 israelitas e raptando mais de duas centenas.

Foto: depositphotos