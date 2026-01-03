Trump deu 'luz verde' a ataques contra alvos na Venezuela há alguns dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

O governo da Venezuela denunciou hoje uma "gravíssima agressão militar" após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Fortes explosões, com sons semelhantes a aeronaves a sobrevoar Caracas, ocorreram hoje por volta das 02h00 (05h00 em Cabo Verde) na capital da Venezuela, referiu um jornalista da agência de notícias France-Presse.

As explosões acontecem depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que enviou um destacamento militar sem precedentes para as águas das Caraíbas, colocar a hipótese de ataques terrestres contra a Venezuela e afirmar que os dias do homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, estavam contados.