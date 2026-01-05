UE quer que transição política na Venezuela inclua líderes da oposição

A União Europeia (UE) defendeu hoje que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição Maria Corina Machado e Edmundo González, após o ataque dos Estados Unidos, que prenderam o Presidente Nicolás Maduro.

"Os próximos passos envolvem um diálogo com vista a uma transição democrática, que deve incluir Edmundo González e María Corina Machado", afirmou a porta-voz para a Política Externa Anitta Hipper, referindo-se ao vencedor das eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, segundo a oposição, que vive exilado em Espanha e à vencedora do prémio Nobel da Paz de 2025 e líder da oposição venezuelana.

A UE reiterou ainda que o Governo de Nicolás Maduro não está legitimado por uma eleição democrática, destacando através da porta-voz do executivo comunitário, Paula Pinho, que os acontecimentos de sábado "dão uma oportunidade para uma transição democrática liderada pelo povo venezuelano", destacando ainda a necessida de respeito pelo Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para prender e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

Nicolás Maduro e a mulher foram transportados para Nova Iorque e o ex-presidente vai comparecer na segunda-feira num tribunal em Manhattan.

A vice-presidente executiva Delcy Rodríguez assumiu a a presidência interina do país.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.

A UE emitiu no domingo um comunicado apoiado por 26 Estados-membros exceto a Hungria, apelando a uma transição pacífica na Venezuela e ao evitar a escalada do conflito com os Estados Unidos.

Foto: depositphotos