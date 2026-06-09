ONU responsabiliza Israel e Hamas por atrocidades contra palestinianos

Um relatório das Nações Unidas publicado hoje indica que os civis palestinianos estão encurralados entre as atrocidades cometidas pelos militares e colonos israelitas e pelo regime dos islamitas do Hamas.

A Comissão Internacional Independente sobre a Palestina, organismo do sistema das Nações Unidas, divulgou hoje o documento de 18 págimas que vai ser debatido na próxima semana no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O relatório refere que o Estado de Israel é o principal responsável pelas ações dos colonos na Cisjordânia, enquanto as forças ligadas ao Hamas são responsáveis pelos atos cometidos pelos militantes palestinianos em Gaza.

"O que é perturbadoramente semelhante é a imposição deliberada de sofrimento à população civil palestiniana", observou o jurista indiano Srinivasan Muralidhar, que sucedeu este ano à juíza sul-africana Navi Pillay como presidente da comissão da ONU sobre a Palestina.

"A semelhança perturbadora reside na imposição deliberada de sofrimento à população civil palestiniana", acrescentou o jurista.

O relatório denunciou ainda um aumento do número de ataques de colonos israelitas contra palestinianos.

A violência dos colonos na Cisjordânia "serve como meio para implementar a política do Estado israelita", uma vez que todos "trabalham para os mesmos objetivos estratégicos, incluindo a manutenção da ocupação e a consolidação de colonatos israelitas ilegais", conclui o texto.

Em Gaza, o relatório da comissão identificou 249 casos de execuções e violência grave em 2024 e 2025, que fizeram pelo menos 108 mortos e 384 feridos, estando o Hamas implicado em aproximadamente 60 incidentes, "incluindo duas execuções públicas de onze homens".

Os atos de violência constituem crimes de guerra e violações do direito internacional, frisou a comissão.

O atual presidente da comissão da ONU declarou estar alarmado "com a gravidade e o carácter público das medidas punitivas do Hamas em Gaza, que infligem um trauma profundo a uma população civil já severamente traumatizada".

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