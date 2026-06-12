ONU alertou que violência de Israel na Cisjordânia aumentou drasticamente

A ONU alertou hoje que a violência dos colonos israelitas na Cisjordânia atingiu níveis máximos em 2026, com mais de mil ataques afetando mais de 230 comunidades e deslocando mais de dois mil cidadãos palestinianos.

O Gabinete para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) das Nações Unidas indicou que 2.200 cidadãos palestinianos foram obrigados, desde janeiro, a deslocar-se dos locais de residência devido a ataques de colonos e outras restrições de acesso, além de centenas de outros deslocados por demolições levadas a cabo pelas autoridades israelitas.

O OCHA observou ainda que, na semana passada, mais de 30 palestinianos ficaram feridos em ataques de colonos, que também causaram danos generalizados em propriedades, infraestruturas e nos meios de subsistência da população palestiniana na Cisjordânia.

O organismo das Nações Unidas notou que a taxa atual de ataques de colonos que causaram vítimas ou danos materiais, com uma média de seis incidentes por dia, foi a mais elevada "alguma vez registada".

Os incidentes aumentaram "drasticamente" desde 07 de outubro de 2023, data dos ataques contra Israel liderados pelo movimento islamita palestiniano Hamas, embora os primeiros nove meses desse ano já tivessem registado números elevados de palestinianos mortos nos mesmos territórios nas duas primeiras décadas, desde a Segunda Intifada.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou, em março, que mais de 36 mil palestinianos foram obrigados a fugir dos locais de residência em apenas um ano devido ao agravamento da violência levada a cabo pelas forças de segurança israelitas e pelos colonos na Cisjordânia, aumentando os receios de "limpeza étnica" na região.

Os colonatos são considerados ilegais pelo Direito internacional.

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