Iraque pede envolvimento da UE na paz no Médio Oriente

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Fuad Hussein, defendeu hoje em Lisboa que a União Europeia (UE) deve estar envolvida no processo de paz no Médio Oriente, apelando ao fim "desta guerra louca".

"Precisamos da União Europeia, a Europa não pode estar ausente dos acontecimentos na nossa região, porque também afetam a vida e a economia da Europa", comentou o vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia iraquiana, numa conferência de imprensa após um encontro com o homólogo português, Paulo Rangel, durante a visita oficial que está a realizar a Portugal.

Para Fuad Hussein, a Europa "precisa de tomar iniciativas e fazer parte do processo de paz".

O governante iraquiano considerou que a Europa "pode ter um papel importante" no processo e alertou que "estar ausente é negativo para os países europeus, mas também para a região".

Por seu lado, Paulo Rangel concordou que a UE pode "desempenhar um papel na procura de um acordo" de paz.

"Mesmo num cenário pós-conflito, há vários países europeus disponíveis para apoiar" a região, afirmou, salientando que "esta guerra não é do interesse de ninguém".

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