UE espera que reunião Trump-Putin em Budapeste conduza à paz

A Comissão Europeia saudou hoje a reunião entre os Presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, prevista para a próxima semana em Budapeste, esperando que conduza à "paz justa e duradoura".

"Em relação à reunião a que se refere, a presidente [da Comissão Europeia, Ursula] von der Leyen congratula-se com quaisquer medidas que conduzam a uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Se a reunião servir esse propósito, congratulamo-nos", referiu o porta-voz principal adjunto da Comissão Europeia, Olof Gill.

"Do lado da UE, estamos a tomar todas as medidas possíveis para apoiar a Ucrânia e enfraquecer a capacidade da Rússia de travar a sua guerra e gostaria de lembrar que, neste caso, a Comissão apresentou um 19.º pacote de sanções destinado a aumentar a pressão sobre a Rússia e a encorajá-la a sentar-se à mesa das negociações. Portanto, se a reunião [entre Trump e Putin] tiver lugar na próxima semana e fizer avançar as coisas na direção que mencionei, considerá-la-emos positiva", acrescentou.

De acordo com Olof Gill, a Comissão Europeia "ainda não tem quaisquer detalhes" sobre a reunião entre Trump e Putin, apesar de acontecer em território da UE.

"Existem várias reuniões a decorrer em qualquer momento para tentar alcançar essa paz na Ucrânia", referiu, admitindo que "não há um caminho perfeito e sem obstáculos" para tal objetivo.

Vladimir Putin está abrangido pelas sanções da UE à Rússia, mas apenas no que toca ao congelamento de bens e não à proibição de viagem.

O Presidente russo é alvo de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra na Ucrânia, mas a Hungria já anunciou a intenção de sair, no próximo ano, a esta organização independente que julga indivíduos pela prática dos mais graves crimes internacionais, como genocídio, crimes contra a Humanidade e crimes de guerra.

Na quinta-feira, Trump anunciou o encontro com Putin, em Budapeste, sem indicar uma data, no final de uma conversa telefónica entre ambos, sobre a qual garantiu terem sido "feitos grandes progressos".

O último encontro entre Trump e Putin decorreu a 15 de agosto, numa base militar no Alasca, e não desembocou em qualquer perspetiva concreta de resolução para a guerra desencadeada em Fevereiro de 2022 pela invasão russa da vizinha Ucrânia.

Entretanto, o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, assegurou já que o governo está preparado para organizar em Budapeste um encontro entre Trump e Putin.

Fotos: depositphotos