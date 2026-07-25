Presidente do Cazaquistão propõe a Putin "congelar" guerra na Ucrânia

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, defendeu hoje o "congelamento da guerra" na Ucrânia e apelou ao regresso às negociações de paz com base no projeto de acordo de Istambul, durante um encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin.

"Talvez tenha chegado o momento de congelar este conflito e voltar à 'Fórmula de Istambul 2.0', dado que ali se alcançaram resultados significativos", disse Tokayev a Putin durante uma cimeira de cooperação entre os dois países na cidade siberiana de Omsk.

É lamentável, os jovens estão a morrer... Tudo isto tem de parar", pediu.

O líder cazaque afirmou que o congelamento dos combates deve ser feito "naturalmente, com as garantias das grandes potências, incluindo a Rússia, para se poder avançar para a tão esperada paz".

Acrescentou ainda que a própria natureza da guerra entre a Rússia e a Ucrânia "não é totalmente clara".

Tokayev assegurou que o seu país se mantém fiel à cooperação estratégica com a Rússia, que é um "grande país" com um "grande povo".

Em 2022, após o início da guerra na Ucrânia, o presidente do Cazaquistão anunciou que Astana nunca reconheceria a independência das regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, posteriormente anexadas pela Rússia.

A proposta de acordo que esteve em cima da mesa em Istambul, em maio do ano passado, intermediada pelos Estados Unidos, nunca foi finalizada e os seus termos foram rejeitados por Kyiv.

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