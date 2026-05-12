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Zelensky acusa a Rússia de ter atacado com 200 drones

PorExpresso das Ilhas, Lusa,12 mai 2026 7:49

A Rússia lançou 200 drones contra a Ucrânia durante a última madrugada, após o fim de um cessar-fogo de três dias, afirmou hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Zelensky acusou, também nas redes sociais, a Rússia de "quebrar o silêncio", referindo-se ao cessar-fogo que vigorou durante as celebrações da vitória da ex-União Soviética contra a Alemanha nazi, em 1945.

Os ataques aéreos russos na Ucrânia mataram pelo menos uma pessoa durante a última madrugada, disseram anteriormente as autoridades de Kyiv.

A vítima mortal e quatro feridos registaram-se na região ucraniana Dnipropetrovsk.

Por outro lado, a Rússia afirmou ter abatido cerca de 30 drones ucranianos após o fim do cessar-fogo anunciado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira.

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Ucrânia Rússia Guerra Drones

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,12 mai 2026 7:49

Editado porAndre Amaral  em  12 mai 2026 7:49

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