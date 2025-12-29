Moscovo concorda que as negociações com Kiev estão na fase final

A Presidência da Rússia afirmou hoje concordar com o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, sobre a fase final das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Quando questionado pelos jornalistas sobre a "fase final" das negociações, Dmitri Peskov, o porta-voz da Presidência da Rússia, disse que concordava.

"Claro", afirmou o porta-voz da presidência russa.

Os jornalistas questionaram Peskov se Moscovo partilhava da opinião de Trump, de que as negociações estavam "mais perto do que nunca" de um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia.

As declarações de Trump ocorreram após um encontro na Florida com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Poucas horas antes da reunião, o Presidente norte-americano falou ao telefone com o homólogo russo, Vladimir Putin, numa conversa que considerou "muito produtiva".

A nova versão do acordo propõe o congelamento das linhas da frente nas posições actuais, sem oferecer uma solução imediata para as reivindicações territoriais da Rússia, que controla aproximadamente 20% da Ucrânia, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

O novo documento abandona também duas exigências de Moscovo: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk, no Donbass, e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a península da Crimeia, e lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano em Fevereiro de 2022.

Foto: depositphotos