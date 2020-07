A pandemia do COVID 19 obrigou-nos a adquirir novos hábitos, novas formas de enfrentar determinadas situações e novas atitudes, que não nos passariam pela cabeça virem a acontecer quando o pito soou na Baía a anunciar a entrada deste ano de 2020.

As actividades desportivas, ao longo deste meses pandémicos, têm sofrido várias alterações, tanto a nível dos competidores como dos espectadores, e em alguns casos, até na sua forma de apresentação.

Neste ultimo caso está também o xadrez, que começou a olhar com mais atenção para outras formas de competição, mais concretamente o online, onde os riscos de contágio são quase nulos.

A própria Federação Internacional de Xadrez (FIDE), vendo-se obrigada a cancelar as competições presenciais, acabou por também se aliar ao online promovendo alguns eventos nas plataformas existentes.

Na impossibilidade de acontecer a Olimpíada, prevista para se realizar na primeira quinzena de Agosto em Moscovo, a FIDE, aproveitando a “maré” do online, decidiu organizar a FIDE Online Olympiad 2020, que se vai realizar na plataforma da Chess.com de 25 Julho a 30 de Agosto.

É assim que o xadrez nacional volta a estar envolvido numa grande competição internacional, pois Cabo Verde é uma das 163 equipas inscritas para esta Olimpíada online.

A selecção nacional foi agrupada na Pool C da Divisão base, tendo como adversários: Chipre, Ilhas Caimão, Mauritânia, Aruba, Libia, Antígua e Barbuda, Haiti, Santa Lúcia e Granada.

Cabo Verde iniciará a sua participação no próximo sábado, dia 25, pelas 16:00 H de Cabo Verde, defrontando as Ilhas Caimão.

Anda no Sábado jogaremos com a Mauritânia (17:00 H) e Aruba (18:00 H). No Domingo enfrentaremos a Líbia (16H); Antígua e Barbuda (17H) e Haiti (18H). Para fechar esta Po0l, na Segunda-feira, dia 27, jogaremos com Santa Lucia (16H), Granada (17H) e Chipre (18H).

Os 4 melhores classificados passarão á fase seguinte, ou seja, serão integrados na Divisão 4.

As partidas serão jogadas ao ritmo de 15 minutos com 5 segundos de acréscimo (15’+5’’).

Para esta Olímpiada Online, o Mestre Internacional Mariano Ortega, na qualidade de Director Técnico Nacional, escolheu os seguintes jogadores:

IM Ortega Amarelle Mariano

Vaz Jose Carlos

Rodriguez Guevara Celia

Martins Katlene Jussara

Santos Iliano Silva

Gomes Loedi

Miranda Iura

Spinola Sidney

Almeida Jacira Laura

Carapinha Carolina

Lopes Jason Victor Cruz

Spinola Divania

Eu serei o capitão da equipa e o Mestre Ortega será o sub-capitão.

É de referir que em cada encontro as equipas serão constituidas por 6 jogadores distribuindo-se, obrigatoriamente, da seguinte forma:

1.º e 2.º tabuleiros – Qualquer jogador (open);

3.º e 4.º tabuleiros – Jogador sexo feminino;

5.º tabuleiro – Jogador Sub 20;

6.º tabuleiro – Jogador Sub 20 do sexo feminino.

Todos os jogadores em competição terão de estar, obrigatoriamente, ligados, com imagem, ao ZOOM, de forma a que possam ser monitorados pela arbitragem e assim evitar possíver fraudes.

Se for detectado que algum jogador está a fazer batota, este será imediatamente excluido e a sua equipa perderá automaticamente o confronto.

A equipa nacional tem como objectivo alcançar uns dos 4 primeiros lugares deste pool C e com isso passar à fase seguinte.

A Olimpíada está em grande plano, no entanto, continuamos a participar Championship League 2020 e na Nations League. Durante o passado fim-de-semana jogou-se a 4.ª ronda destas competições.

Na Sexta-feira, para a Championship League 2020, a equipa nacional, composta pelo Mestre Mariano Ortega, Célia Guevara, Luis Barros, Iura Miranda e Iliano Santos, defrontou o Chess Heroes da África do Sul. O resultado final foi favorável aos sul africanos em 6,5 – 3,5.

Após esta ronda, Cabo Verde ocupa a 36.ª posição. No próximo fim-de-semana, jogaremos com a “Gornja Radgona” da Eslovénia.

Na Nations League, jogamos no Sábado com a selecção da Arábia Saudita. No confronto de 15’+2’’ empatamos 5-5, perdendo no confronto de 3’+2’’ por 7-3.

Jogaram Mestre Mariano, José Vaz, Luís Fernandes, David Mirulla e Carlos Mões.

Continuamos a ocupar a 4.ª posição e no próximo fim-de-semana defrontamos a Coreia do Sul, com quem iremos disputar esta classificação.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 973 de 22 de Julho de 2020.