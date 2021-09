E a música escolheu o Bruno…seguirão juntos certamente

Há dias numa entrevista com Aláudio Ramos e o seu belíssimo ABSR podcast, perguntou-me como gostaria se ser lembrado quando já não estivesse mais por aqui. Uma das coisas que respondi foi a de ter conseguido mostrar, mesmo que fosse a uma só pessoa, a dimensão do prazer pela música, ou mesmo que fosse só um disco.

Duas semanas antes tinha feito um atelier na colonia de férias da Academia Cesária Évora, onde tentamos viajar pela música, mostrando às crianças os diferentes géneros musicais: da erudita ao Jazz, do Rock à World-music…etc.

Em parceria com a professora Betty Gonçalves, fizemos audições com as crianças, conversas, imagens nas quais elas tentavam passar para as cores e pastas de papel as sensações que lhe foram invadindo ou os instrumentos que iam conhecendo.

E assim passamos duas semanas.

Há dias, ligou-me uma das mães de um dos alunos a contar-me que o bocadinho que passamos para o Bruno de música, cantada e contada, desenhada e moldada ficou nele gravado, tendo continuado a falar de música nas semanas que se seguiram.

Pois, o nosso pequeno Bruno apaixonou-se … ou melhor…foi buscar a paixão latente, as notas que nele descansavam e reativou-as.

Porque?

Porque a música escolheu-o.

Ao longo dos meus anos de contacto com esta arte, muitas estórias fui ouvindo, de idosos que se ligam fortemente à música, sem o ter feito antes, de adultos que de repente com ela se envolvem e sobretudo a parte mais preciosa: a das crianças que escolhem violões, violinos, baterias ou pianos para seus “brinquedos”. Muitos enamoram-se e seguem vida fora de mãos dadas.

Música…

Repare-se que não falo aqui de academia (sem desvalorizar – de todo - esta parte), mas sim daquela parte que não vem nos livros.

A tal que Bruno redescobriu, pois acredito que tudo já la estava com ele.

Na sexta-feira, o Bruno vai ser convidado para um espectáculo do qual farei parte da produção.

O espetáculo chama-se ALMA e acredito que o Bruno vá sonhar a ver os seus amigos instrumentos. … todos os Brunos…todas as Amas…todas as músicas…

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1034 de 22 de Setembro de 2021.