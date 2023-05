Levantando o cheque da infraestrutura digital

Cada uma destas empresas tem uma avaliação do mercado de ações (e receitas) que excede o PIB da maioria dos países

“Quando um produto é gratuito, o produto é você”. Esta máxima tem sido usada há muito tempo para explicar (e advertir sobre) o modelo de negócios do Google e YouTube (Alfabeth), Facebook e Instagram (Meta), e a plataforma chinesa TikTok, entre várias outras redes sociais, aplicativos e serviços de conteúdo. Estas corporações oferecem seus serviços “de graça” em troca do usuário fornecendo-lhes enormes quantidades de dados pessoais, desde geolocalização até hábitos de compra, para não mencionar saúde, estado de espírito e crenças pessoais.

Mas este não é nem mesmo o quadro completo. Na verdade, uma grande parte da infraestrutura necessária para alimentar estas empresas também é paga pelo usuário. Os consumidores não apenas (voluntária ou involuntariamente) entregam seus dados a esses gigantes, mas também pagam pelas redes e antenas de fibra óptica (através de contas telefónicas e recarga de celulares) que são essenciais para que os gigantes tecnológicos façam negócios.

O usuário paga duas vezes: com seus dados e em sua conta telefónica

Vinte anos atrás, as operadoras de telecomunicações eram algumas das maiores e mais influentes corporações do mundo. Esta influência diminuiu ao longo dos anos, e elas se tornaram meros intermediários que conectam os usuários com provedores de serviços on-line. Isto explica, juntamente com a crescente concorrência no mercado de acesso à Internet, porque muitas destas empresas perderam parte de seu valor no mercado de ações nas últimas décadas e seus lucros permaneceram estáveis, em comparação com o crescimento explosivo no volume de negócios, lucros e influência das bigtech.

Durante anos, as principais operadoras de telecomunicações, especialmente as operadoras europeias como Orange, Telefónica e D-Telekom, têm exigido das bigtech o pagamento de parte do desenvolvimento das redes de telecomunicações. Esta mudança iria contra o princípio de neutralidade da rede no qual a Internet tem se baseado desde seu início e que é um aspecto central nos modelos de negócios de muitas empresas digitais.

Todas as vezes que Claro (Latam), Barthi Airtel (Índia) e MTN, Vodacom (África), além da Movitel, mCel em Mozambique ou Cabo Verde Telecom para citar apenas alguns dos principais provedores de serviços de Internet do mundo - expandem sua capacidade de conexão com nova infraestrutura (cabo, fibra, torres), metade destes novos “tubos de dados” são inundados com bytes de empresas como Netflix, TikTok, YouTube e Instagram.

Quase todas estas empresas são dos Estados Unidos e, em uma extensão crescente, da China, e este fator está se tornando mais relevante num contexto geopolítico. No recente Congresso Mundial Móvel em Barcelona, Thierry Breton, Comissário para Mercado Interno e Serviços da Comissão Europeia, declarou: “Precisaremos encontrar um modelo de financiamento para os enormes investimentos necessários que respeite e preserve os elementos fundamentais do nosso acervo europeu: a liberdade de escolha do usuário final” e “a liberdade de oferecer serviços num campo de atuação justo e competitivo”.

Isto é particularmente verdadeiro num momento em que o desenvolvimento da web3, da blockchain, 5G, 6G e do metaverso exigirá milhões de dólares em investimentos em qualquer país que não queira ser deixado para trás na corrida da economia digital global.

Se as bigtech que geram a maior parte dos dados que fluem através de cabos e antenas, pagassem por parte do hardware, isto poderia ter um grande impacto na formação de modelos de negócios digitais. As telecom nacionais tradicionais seriam capazes de investir mais, aumentar as receitas e os lucros, ou fazer ambas as coisas. Por sua vez, os consumidores poderiam se beneficiar da implantação de redes de maior velocidade e maior qualidade, ver uma redução em suas contas telefónicas, ou uma combinação de ambas.

Geopolítica da Internet: corporações que são mais poderosas do que os países

Os titãs tech são uma importante fonte de poder para os países onde estão localizados e cobrar dessas empresas um pedágio pelo uso das redes significaria gerar tensão com ninguém menos que os Estados Unidos e a China. Isto aconteceu recentemente quando alguns países europeus, como Espanha e França, criaram um “imposto Google” sobre os maiores serviços de publicidade digital como forma de compensar suas práticas fiscais de desviar parte de seus lucros para países com impostos mais baixos. Trump rejeitou liminarmente qualquer medida que prejudicasse os gigantes digitais dos EUA e ameaçou impor barreiras comerciais aos países que seguiam esta estratégia.

E o que isso tem a ver com a velocidade da Internet e o desenvolvimento económico na África? Bastante, na verdade. Atualmente, nenhum país ou governo tem, por si só, a vantagem de fazer uma defesa contra empresas como Bytedance, Netflix, e as corporações GAFAM. Cada uma destas empresas tem uma avaliação do mercado de ações (e receitas) que excede o PIB da maioria dos países.

Se a mudança que a União Europeia quer promover não se materializar de alguma forma, as empresas de telecomunicações continuarão a suportar o custo total da modernização da infraestrutura digital. Isto significará uma implantação mais lenta de novas tecnologías e, além disso, poderá encorajar uma crescente divisão digital entre os países menos desenvolvidos e potências digitais como os Estados Unidos e a China.

