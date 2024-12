​A emigração para o Sul é uma parte fundamental da história de Cabo Verde, sendo marcada pelas imensas dificuldades que o povo cabo-verdiano enfrentou, bem como pela sua notável resiliência. As grandes fomes de 1941-1943 e 1947-1948, que causaram milhares de mortes, obrigaram muitos cabo-verdianos a buscar melhores condições de vida fora do arquipélago. Durante a fome de 1947-1948, por exemplo, a ilha de Santiago perdeu 65% da sua população, revelando a gravidade da crise. Este êxodo não foi apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma resposta à seca e ao abandono do Estado, que tornavam a vida insuportável para grande parte da população.

A migração para o Sul tornou-se, assim, uma necessidade imperiosa, uma rota de fuga das adversidades que assolavam Cabo Verde. Ao mesmo tempo, representou um movimento de profunda transformação na vida e identidade do povo, que se viu forçado a reconfigurar a sua forma de viver, trabalhando nas plantações e noutros sectores fora do arquipélago. Essa diáspora, apesar dos desafios enfrentados, foi também uma oportunidade de renovação cultural e de adaptação, com os emigrantes levando consigo as tradições e, ao mesmo tempo, absorvendo novas influências que enriqueceram a sua vivência e a história de Cabo Verde.

Entre os destinos mais procurados, destacam-se São Tomé e Príncipe, Dakar e Angola, locais que, ao longo do tempo, se consolidaram como pontos-chave para os emigrantes cabo-verdianos, que buscavam trabalho e uma vida melhor:

São Tomé e Príncipe:

Este arquipélago foi um dos primeiros destinos da emigração cabo-verdiana, com um movimento que começou no século XIX e se intensificou no século XX. Os trabalhadores “contratados” enfrentaram condições extremamente difíceis nas roças, muitas vezes descritas como forçadas e caracterizadas por abusos. Durante as grandes levas de emigração em 1903 e 1904, mais de 4.700 cabo-verdianos foram enviados para a colónia, mas muitos não sobreviveram devido a doenças, miséria e fome, com grande parte morrendo durante a viagem ou logo após a chegada. A doença do sono também afectou muitos, que, ao regressar, não conseguiam escapar dessa enfermidade devastadora.

A experiência da emigração para São Tomé foi amplamente rejeitada desde o início pelos cabo-verdianos, e intelectuais como Luiz Loff de Vasconcellos, Eugénio da Paula Tavares, José Lopes da Silva e Pedro Monteiro Cardoso criticaram veementemente o processo, defendendo campanhas públicas contra essa migração. Em vez de São Tomé, sugeriam alternativas como a América, a Argentina e o Uruguai. Apesar dos enormes desafios e da exploração vivida pelos emigrantes, a migração para São Tomé também gerou uma forte troca cultural, com os cabo-verdianos adaptando-se às duras condições de trabalho nas plantações, mas ao mesmo tempo preservando e transmitindo suas tradições.

Dakar, Senegal:

Angola:

No início do século XX, Dakar tornou-se um destino importante devido à sua proximidade e às oportunidades económicas que oferecia, sobretudo em actividades comerciais e de serviços. O fluxo migratório para esta cidade atingiu o auge nos anos 1960, quando muitos cabo-verdianos se estabeleceram ali, criando comunidades organizadas e redes de apoio mútuo. Essas comunidades, com o tempo, tornaram-se pontos de partida para migrações subsequentes para outros países africanos, como a Côte d’Ivoire e o Gabão. A diáspora cabo-verdiana em Dakar contribuiu para o crescimento económico da cidade e para a ampliação da presença cultural cabo-verdiana na África Ocidental.Semelhante a São Tomé, Angola foi um destino importante para os emigrantes cabo-verdianos, particularmente nas plantações e na indústria agrícola. O país, então uma colónia portuguesa, oferecia oportunidades de trabalho na agricultura e na construção, e muitos cabo-verdianos migraram para lá à procura de uma vida mais digna. Apesar das condições de trabalho também difíceis e da exploração, Angola tornou-se uma terra de acolhimento para muitos emigrantes, que, além de contribuírem para o crescimento do país, estabeleceram laços profundos e duradouros com a cultura local.

Navios e Cultura: Símbolos da Emigração

Para Angola e São Tomé e Príncipe, utilizavam-se os barcos da Companhia Colonial de Navegação, uma empresa portuguesa fundada em 1922 e extinta em 1974. Já os navios de armadores cabo-verdianos, como Ildut, Novas de Alegria, Maria Sony, Senhor das Areias e Bita, eram responsáveis por transportar emigrantes para Dakar e tornaram-se símbolos de um movimento que transcendeu as viagens físicas, representando sonhos, esperanças e temores. Para muitos cabo-verdianos, essas embarcações foram cenários de despedidas marcantes e de promessas de um futuro melhor.

O Novas de Alegria, em particular, inspirou composições como “Pinôte na Vapor”, de Manuel d’Novas, e “Novas d’Alegria”, de Amândio Cabral. Essas músicas capturam a nostalgia da partida e a saudade da terra natal, traduzindo aspectos essenciais da experiência migratória cabo-verdiana. Mais do que relatos de sofrimento, essas canções expressam a força de vontade e a esperança de que caracterizaram esse período.

A emigração, além de ser um movimento de deslocamento físico, teve um impacto profundo na cultura cabo-verdiana. A música, a literatura e outras formas de expressão artística passaram a reflectir as experiências dos emigrantes, suas dificuldades, mas também a riqueza das trocas culturais que se estabeleceram entre os cabo-verdianos e as populações locais dos países de acolhimento. A diáspora cabo-verdiana tornou-se, assim, um elemento enriquecedor da cultura nacional, com um forte vínculo entre os que partiram e os que ficaram, unidos pela saudade e pela luta pela sobrevivência.

Contribuições e Legado da Diáspora

A emigração cabo-verdiana, particularmente para São Tomé e outros destinos do Sul, foi inicialmente uma resposta necessária às crises que assolavam o arquipélago, mas tornou-se também um processo de transformação social e cultural de largo alcance. Apesar das adversidades enfrentadas, os emigrantes desempenharam papéis fundamentais nas comunidades de acolhimento, deixando marcas indeléveis que perduram até hoje.

A capacidade de adaptação, a força cultural e a perseverança dos cabo-verdianos são fontes de orgulho e inspiração para as novas gerações. O impacto da emigração manifesta-se na riqueza cultural do país, no fortalecimento das suas comunidades e na criação de laços que atravessam fronteiras geográficas e temporais. Para além de garantir a sobrevivência, este movimento contribuiu para o enriquecimento cultural das sociedades de acolhimento, preservando e adaptando as tradições culturais de Cabo Verde.

Marcada pela resistência, pela esperança e pelas trocas culturais, a diáspora cabo-verdiana continua a ser um motor de transformação que molda o país até hoje. O seu legado, caracterizado pela luta pela dignidade e pela preservação da identidade, é um testemunho do espírito resiliente do povo cabo-verdiano e uma inspiração para o futuro.

DizCorrendo sobre a emigração cabo-verdiana que, motivada pelas crises e fomes, levou muitos a destinos como São Tomé, Dakar e Angola, onde enfrentaram dificuldades, mas também preservaram sua cultura e contribuíram para o desenvolvimento local. Seu legado permanece na cultura e economia de Cabo Verde.

____________________________________________________________

DizCorrendo Marcada pela resistência, pela esperança e pelas trocas culturais, a diáspora cabo-verdiana continua a ser um motor de transformação que molda o país até hoje.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1204 de 24 de Dezembro de 2024.