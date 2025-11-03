Mindelo: a cidade que ainda se está a reconciliar consigo própria

Em Mindelo, há imagens que não são apenas registos - são diagnósticos. Revelam, com nitidez, decisões acumuladas no tempo que moldaram não só a forma da cidade, mas também as suas desigualdades.

Durante décadas, consolidou-se uma dualidade urbana evidente: de um lado, a “morada”, estruturada, planeada, dotada de infraestruturas e intenção. Do outro, a chamada “fralda”, crescimento espontâneo, afastado, marcado pela urgência e pela ausência de enquadramento urbanístico. Entre ambos, mais do que distância física, instalou-se uma fronteira invisível - social, económica e simbólica.

Importa reconhecer que esta realidade não é fruto do acaso. Resulta de modelos de desenvolvimento que, direta ou indiretamente, aceitaram a coexistência de duas cidades: uma formal e outra tolerada. E, como tantas vezes acontece, o tempo não corrigiu essa fragmentação - antes a consolidou, tornando-a estrutural.

Com a expansão urbana para além da Av. da Holanda, assistiu-se a uma aproximação física entre estes territórios. Mas essa fusão espacial não foi acompanhada por uma verdadeira integração urbana. Persistem diferenças claras no acesso a infraestruturas, na qualidade do espaço público, na valorização do território e, sobretudo, nas oportunidades disponíveis para os cidadãos.

Mais ainda: a própria linguagem perpetua esta divisão. Termos como “fralda” carregam consigo um peso simbólico que ultrapassa a geografia. São etiquetas que influenciam perceções, moldam expectativas e, muitas vezes, condicionam o próprio investimento público e privado.

Perante este quadro, torna-se evidente que o desafio de Mindelo não é apenas urbanístico - é estrutural. Não se trata apenas de construir mais ou expandir melhor. Trata-se de corrigir um modelo que, ao longo do tempo, produziu e reproduziu desigualdades territoriais.

Experiências internacionais demonstram que este tipo de fragmentação pode ser superado com visão e consistência. Cidades como , outrora marcadas por fortes desigualdades territoriais, conseguiram transformar-se através de estratégias integradas que combinaram mobilidade, espaço público e investimento dirigido. Mais do que replicar modelos, importa retirar uma lição essencial: a mudança acontece quando há prioridade política, continuidade e foco nos territórios mais vulneráveis.

Mas a resposta para Mindelo não está na cópia - está na interpretação inteligente da sua própria realidade.

Uma das chaves para essa transformação passa pela construção de uma cidade policêntrica e interconectada. Em vez de reforçar um único centro e perpetuar periferias dependentes, é fundamental criar e consolidar múltiplas centralidades urbanas - bem equipadas, qualificadas e ligadas entre si. Isso implica investir em mobilidade eficiente, redes de espaço público contínuas e equipamentos estruturantes distribuídos de forma equilibrada pelo território.

Uma cidade policêntrica reduz desigualdades, aproxima oportunidades e torna-se mais resiliente. Permite que diferentes zonas da cidade deixem de ser apenas dormitórios e passem a ser territórios ativos, com identidade, economia e vida urbana própria.

Neste contexto, a revitalização do centro histórico de Mindelo assume um papel absolutamente estratégico. Mais do que um espaço simbólico, o centro deve afirmar-se como motor económico, cultural e turístico da cidade. A sua requalificação não pode limitar-se à estética - deve integrar habitação, comércio, serviços, cultura e vivência urbana, garantindo permanência, diversidade e dinamismo ao longo do dia e da noite.

Um centro histórico vivo tem efeito multiplicador. Atrai investimento, gera emprego, valoriza a cidade e reforça a sua atratividade internacional. Mas, sobretudo, pode funcionar como âncora de um sistema urbano mais amplo, articulando-se com novas centralidades e contribuindo para uma rede urbana mais equilibrada.

Mindelo tem uma vantagem clara: a sua dinâmica económica e cultural já existe. O desafio não é criar do zero, mas sim estruturar, potenciar e distribuir melhor essa energia. A economia local - ligada à cultura, ao turismo, aos serviços e à criatividade - pode e deve ser usada como alavanca de desenvolvimento integrado.

Para isso, é necessário alinhar planeamento urbano com estratégia económica. Criar condições para o investimento, qualificar o espaço urbano, melhorar acessibilidades e garantir que os benefícios do crescimento são partilhados por todo o território.

A verdadeira medida do desenvolvimento não está na expansão da cidade, mas na sua capacidade de integrar. Não está no número de novos bairros, mas na qualidade das ligações que estabelece - físicas, sociais e económicas.

Mindelo não precisa de crescer mais depressa. Precisa crescer melhor. Precisa de se tornar uma cidade mais contínua, mais equilibrada e mais justa.

E, acima de tudo, precisa de se reconciliar consigo própria - transformando as suas fraturas em oportunidades e a sua diversidade num verdadeiro motor de desenvolvimento para toda a ilha de São Vicente.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1272 de 15 de Abril de 2026.