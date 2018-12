Prisão preventiva e TIR para suspeitos de homicídio em Santiago

A Polícia Judiciária deteve na passada quinta-feira, na localidade de Ponta d’Atum, no concelho do Tarrafal de Santiago, três homens suspeitos da prática de um crime de homicídio. A vítima era um indivíduo do sexo masculino, de 62 anos, que sofreu agressões múltiplas e asfixia, no passado dia cinco de Dezembro.

De acordo com uma nota de imprensa da PJ, enviada hoje às redacções, os três indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e os 30 anos, foram detidos fora de flagrante delito. Presentes ao Tribunal da Comarca do Tarrafal, na sexta-feira, dois dos suspeitos ficaram em prisão preventiva e outro sobre termo de identidade e residência, interdição da saída do país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.