​IGAE apreende quase 20 mil litros de produtos usados na falsificação do grogue

A Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) apreendeu e destruiu quase 20 mil litros de solução de racalda e açúcar, usado na falsificação do grogue, em Santiago Norte. A acção resulta de apenas três dias de fiscalização na produção do grogue naquela região, anunciou ontem a IGAE.

De acordo com informações publicadas na página do Facebook da instituição, o produto encontrado colocava em causa a saúde pública e o processo de valorização do grogue.

A operação foi levada a cabo em colaboração com a Polícia Nacional e a Fiscalização Municipal.

A IGAE faz saber que os produtores apanhados nesta prática terão suspensas as licenças de produção. Serão igualmente aplicadas coimas que rondam os 800 mil escudos.

“Para estancar esta prática, a IGAE iniciará a selagem dos alambiques no dia 1 de Junho de 2019 e solicitará a Direcção Nacional da Industria para não prorrogar licença de quem não comprovar ter cana, e que foi apanhado a produzir com racalda e açúcar. A IGAE apela à população para denunciar estas práticas”, conclui.