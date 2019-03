​Choque séptico foi a causa de morte do tripulante do navio ESER

Relatório da autópsia foi hoje divulgado pela Polícia Judiciária que concluiu que não houve crime na morte do tripulante do ESER.

Não houve crime. O imediato do navio ESER, de bandeira panamiana, terá morrido de "choque séptico de etiologia pulmonar com edema pulmonar e complicada com sangramento digestivo alto", avançou hoje a Polícia Judiciária em comunicado.

Segundo a PJ, a reforçar esta tese, está o facto de as inspecções realizadas no navio não terem revelado qualquer indício de crime.

"Das inspecções judiciárias levada a cabo e das informações recolhidas junto dos tripulantes, apurou-se que a vítima, que exercia a função de Imediato no navio, não apresentava problemas com ninguém e do exame camarata e a outros compartimentos do navio, não se verificaram indícios de crime", lê-se na nota da PJ.

A nota da PJ adianta ainda que o tripulante do navio terá morrido "por volta das 21h10 do dia 22 de Janeiro, quando o navio se encontrava na travessia das águas marítimas cabo-verdianas, na sequência de fortes dores e vómitos com sangue a que o indivíduo se encontrava sujeito".

De recordar que o ESER foi apreendido no porto da Praia no final do mês de Janeiro, com 9,5 toneladas de cocaína a bordo de um dos contentores que transportava do Panamá com destino ao porto de Tânger, em Marrocos. O navio tinha acostado no porto da Praia para desembarcar o cadáver de um dos tripulantes. A restante tripulação está em prisão preventiva, na Praia, a aguardar julgamento.

https://expressodasilhas.cv/pais/2019/02/01/pj-apreende-varias-toneladas-de-droga-no-porto-da-praia/62129