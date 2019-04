​Polícia Marítima resgata pescadores e embarcação à deriva em alto mar

A Polícia Marítima do Tarrafal de Santiago resgatou esta terça-feira, 10 pescadores que se encontravam em situação de perigo em alto mar, a 13 milhas do Porto da Baía Verde do Tarrafal.

De acordo com informações publicadas ontem, na página de Facebook da Polícia Nacional, a situação deveu-se a uma inundação da embarcação em que exerciam a actividade pesqueira. O alerta foi dado através de uma chamada de emergência, dando conta de que a embarcação com os 10 pescadores a bordo estava fundeada numa altura em que havia uma grande agitação marítima. Os agentes da Polícia Marítima conseguiram resgatar os pescadores e o barco de pesca. Do incidente, segundo a força policial, registaram-se apenas danos materiais ligeiros na embarcação em causa.

