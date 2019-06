CMSV promove campanha de limpeza para assinalar Dia do Meio Ambiente

​A Câmara Municipal de São Vicente celebra dia Mundial do Ambiente com uma mega-campanha de limpeza na ilha, sobretudo nas localidades mais vulneráveis. A campanha começou a 24 de Maio e prevê-se a realização de mais duas acções, nos dias 8 e 9 de Junho.

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, pela vereadora responsável pelo pelouro do Ambiente, Carla Monteiro, que pede o envolvimento da população na limpeza dos bairros.

“Foram recolhidos, aproximadamente, 200 metros cúbicos de resíduos. Foram abrangidas as zonas de Iraque e Horta Seca( Ribeira de Julião, Chã de Faneco (Ribeirinha) e também a localidade de Rotchinha. Esta campanha terá continuidade nos dias 8 e 9 de Junho, pelo que convidamos todos os munícipes a participarem, limpando as suas zonas”, afirma.

Fundo Nhô César em Ribeirinha , Alto Canecom e Craquinha estão entre as outras localidades que vão receber acção de limpeza realizada pela autarquia.

O Dia Mundial do Meio Ambiente acontece todos os anos, no dia 5 de Junho, e este ano chama a atenção para a questão da Poluição do Ar, uma questão crítica, tanto para o meio ambiente, como para a saúde.

Este ano, a ONU Meio Ambiente “exorta os governos, indústrias, comunidades e indivíduos a se unirem para explorar as energias renováveis e as tecnologias verdes, bem como melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões de todo o mundo”.