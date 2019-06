A Polícia Judiciaria, através da Secção Central de Investigação de Crimes Econômicos e Financeiro (SCICCEF), deteve, este sábado, 22, fora de flagrante delito, na Cidade da Praia, a subgerente da Agência do BCA no Palmarejo, suspeita de desvio de um montante estimado em 35 mil contos pertencentes a clientes.

Segundo uma nota da PJ, esta detenção aconteceu no decurso de uma denúncia formal do Banco Comercial do Atlântico - BCA e em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A arguida é colaboradora do BCA desde de 2006 e suspeita-se que vinha cometendo os crimes desde 2017.

Conforme a mesma fonte, a detida será presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal.