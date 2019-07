Gegé confirma que os 35 mil contos desviados no BCA lhe pertenciam

O futebolista internacional cabo-verdiano, Gegé, confirma que os cerca 35 mil contos desviados no BCA lhe pertenciam. Gegé diz que nunca desconfiou de nada.

Em entrevista ontem à Televisão de Cabo Verde (TCV), Gegé diz que começou a fazer transferências para a sua conta no Banco Comercial do Atlântico desde 2017, sempre em contacto com a então subgerente da agência do Palmarejo, na cidade da Praia, mas que nunca desconfiou de qualquer desvio.

“O dinheiro desviado pela subgerente do BCA pertencia à minha conta. Desconfiei apenas este ano. Quando fiz a transferência, vim ver se o dinheiro se encontrava na conta e me disseram que sim. Pedi o BCA Directo mas ela me disse que estava com um problema qualquer no sistema, e como estou longe não estava muito preocupado porque o dinheiro estava no banco”, conta à TCV.

“Em 2018 foi a mesma coisa. Vim passar poucos dias, fui ao banco, pedi o estrato da minha conta e me disse que estavam com problemas no sistema. Apenas me disse o saldo que tinha disponível”, diz.

O futebolista, que actualmente joga no Al-Feiha, na liga profissional da Arabia Saudita, diz que, desde a denúncia do desvio, tem contactado o banco para a devolução do dinheiro, mas a situação ainda não foi resolvida.

“Desde o dia 20 que o BCA está a par disso e ainda não resolveram a minha situação”, afirma.

A Polícia Judiciaria, através da Secção Central de Investigação de Crimes Económicos e Financeiro (SCICCEF), deteve no dia 22 de Junho, fora de flagrante delito, na Praia, a subgerente da agência do BCA, no Palmarejo, suspeita de desvio de um montante estimado em 35 mil contos. A detenção aconteceu no decurso de uma denúncia formal do Banco Comercial do Atlântico - BCA e em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A suspeita está sob medida de coacção de termo de identidade e residência.

O BCA já garantiu que o caso não coloca em causa os depósitos dos clientes e que se tratou de um caso isolado.