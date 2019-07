Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Porto Novo

​Um indivíduo, de 25 anos, acusado de assalto, seguido de tentativa de homicídio, residente no Porto Novo, Santo Antão, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, na sequência da medida de coação determinada pelo tribunal da comarca.

Helton Fonseca é acusado de ter assaltado e agredido gravemente, em 05 de Julho, Renato Rocha, natural de São Vicente, que foi transferido de urgência para o hospital Baptista de Sousa, no Mindelo, onde se encontra internado em estado considerado “muito grave”.

Renato Rocha, cuja idade não foi avançada, foi encontrado na manhã do dia 05 de Julho, no interior do antigo quartel militar, na cidade do Porto Novo, com ferimentos graves, supostamente perpetrados por Helton Fonseca, que viria a ser preso, fora de flagrante delito, depois das investigações levadas a cabo pela esquadra da Polícia Nacional.