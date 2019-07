​Detidos no Sal sobrinho e pai por abuso sexual de dois menores

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, deteve, esta quinta-feira-feira, 18, dois homens suspeitos da prática de três crimes de Abuso Sexual de Criança, com penetração, nas suas formas continuada e agravada.

De acordo com uma nota de imprensa emitida ontem pela PJ, as vítimas são dois menores do sexo masculino, de 7 e 10 anos, que vinham sendo molestados sexualmente pelo primo e pai, respectivamente, há mais de um ano. A detenção dos suspeitos, de 20 e 37 anos, foi feita nas localidades de Preguiça e Chã de Matias. Os detidos vão ser presentes hoje às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.